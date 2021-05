CB Correio Braziliense

Campo da Esperança

Antônio André Barbosa, 84 anos

Aurélio Crispim Gonçalves Neto, 41 anos

Benilson Soares do Nascimento, 60 anos

Carlos Roberto Pereira Da Silva, 70 anos

Cecylia Gabrielly dos Santos, menos de 1 ano

Edit Alves de Almeida Da Mata, 74 anos

Edivar Moura do Nascimento, 73 anos

Eni Fernandes Nunes Pereira, 77 anos

Francisco das Chagas Araújo, 64 anos

Francisco das Chagas Marcelino de Moraes, 64 anos

Ilka da Cunha Veiga, 70 anos

Izildinha Alarcon Linares, 60 anos

Júlia Viana dos Santos, 79 anos

Lucas Moura de Sá, 32 anos

Marcellus David Monturil Rego, 61 anos

Maria do Carmo Castanha Dd Lima, 96 anos

Maria Elena Rodrigues De Freitas, 68 anos

Marta Maria Aquino Teixeira, 64 anos

Mônica Rayane Martins Barreira, 60 anos

Ricardo Varela de Araújo, 56 anos

Rodrigo Augusto da Silva, 48 anos

Saul Gomes Rodrigues, 66 anos

Taguatinga

Ana Ferreira Dias, 77 anos

César dos Santos Cruz, 39 anos

Cícero Barros de Lima, 26 anos

Divaldo Martins Ramos, 69 anos

Edvaldo Lucas Targino de Sousa, 22 anos

Francisca Fernandes dos Santos, 71 anos

Francisco Nascimento Cruz, 65 anos

Helena Moreira dos Santos, 66 anos

Ilma Helena Severino, 64 anos

Inácio Pereira Ribeiro, 90 anos

Ivonete Gomes Cordeiro,43 anos

Joelma Silva de Melo, 46 anos

José de Anchieta de Lima, 52 anos

Manoel Francisco Pereira Neto, 61 anos

Maria das Graças Silva, 65 anos

Maria Salvina de Asevedo, 64 anos

Osmar Simão dos Reis, 79 anos

Otacílio Paiva da Fonseca, 71 anos

Rogério Rodrigues da Cunha, 48 anos

Walmer do Amaral Lopes, 54 anos

Gama

André Soares de Oliveira, 43 anos

Archimedes José Aguiar, 85 anos

Audilene Pinheiro de Sousa, 38 anos

Carlos Vinícius Lopes da Costa, 28 anos

Ederson Fernandes Rodrigues, 36 anos

Fabrício Sommer, 41 anos

Francisco Martins de Mesquita Júnior, 59 anos

Franklin Marcelo Barreira de Souza, 52 anos

Ismael de Paiva Garcia, 39 anos

Lucimar Moura Nascimento Souza, 56 anos

Marcos Aurélio Borges da Silva, 51 anos

Maria Aparecida de Oliveira Sousa, 73 anos

Octavio Cazelli, 88 anos

Planaltina

Domingas Francisca da Silva, 88 anos

Jefferson Ferreira dos Reis, 29 anos

Rubens José da Silva, 73 anos

Brazlândia

Lucibelia Rodrigues dos Santos Figueiró, 50 anos

Sebastião dos Santos Martins, 58 anos

Teresinha Cardoso da Anunciação, 70 anos

Sobradinho

Argemiro Francisco Rocha, 81 anos

Arthur José Franca dos Santos, menos de 1 ano

Irenildes Rodrigues Machado Pereira, 61 anos

Márcio Costa Silva, 55 anos

Maria Conceição de Sousa, 83 anos

Edileuza Honório dos Santos, menos de 1 ano

Iara Medeiros de Souza, menos de 1 ano

Luana Franca dos Santos, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano

Carlos Roberto Gomes de Paula, 59 anos

Riberson Glauco Luz Morais, 36 anos

José Murilo do Nascimento Samtos, 67 anos (cremação)

Noema Selma da Silva, 70 anos (cremação)

Ângelo Lopes, 91 anos (cremação)