Novo posto de vacinação contra a covid funciona no SMU, das 19h às 23h

BL Bruna Lima

Posto de vacinação no SMU: mil doses aplicadas até o momento - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Em visita ao novo posto de imunização de covid-19 formado e coordenado por profissionais militares, em Brasília, o ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto, afirmou, nesta quarta-feira (5/5), que a vacinação contra a doença é prioridade para as Forças Armadas.

"A nossa missão prioritária é a vacinação, e estamos prontos para cooperar", discursou Braga Netto durante a passagem pelo local, instalado na Praça dos Cristais, no Setor Militar Urbano (SMU) e em funcionamento desde segunda-feira (3). O atendimento é feito por drive-thru e em horário alternativo: das 19h às 23h. Mais de mil vacinas foram aplicadas até o momento.

Segundo o ministro, a ideia é ampliar o número de postos com atuação dos militares pelo país. Por enquanto, há 10 postos de vacinação nos mesmos moldes do que está em funcionamento na Praça dos Cristais. Assim como no DF, os locais são operados por militares da área da saúde e funcionam em parceria com as secretarias de saúde.

Braga Netto foi acompanhado pelo secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto. Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que havia confirmado a presença, cancelou a ida. Ele foi convocado para prestar esclarecimentos na CPI da Covid-19, no Senado, nesta quinta-feira (6/5), às 10h.