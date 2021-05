Polícia Civil do DF prende dupla que falsificava comprovante para comprar videogames

DD Darcianne Diogo

(crédito: Divulgação/PCDF)

A 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) prendeu, nesta quarta-feira (5/5), um jovem de 19 anos acusado de aplicar golpes em todo o Distrito Federal. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido. A apuração revelou que a dupla simulava compras pela internet e pedia que o vendedor entregasse o produto a um motorista de transporte por aplicativo. Para provar o pagamento, os autores entregavam comprovantes falsos à vítima.



A dupla via anúncios de produtos em sites de vendas, principalmente aparelhos de informática e videogames, revelaram as investigações. Escolhido o item, eles simulavam a compra e entravam em contato com o vendedor pedindo para que objeto fosse entregue a um motorista de app, que iria até a residência da vítima. “Após a negociação, os autores falsificavam um comprovante de pagamento e encaminhavam para as vítimas, instantes antes do motorista chegar à casa. Acreditando se tratar de um comprovante verdadeiro, o vendedor entregava os objetos”, detalhou o delegado-adjunto da 3ª DP, Douglas Fernandes.

Os produtos eram entregues aos endereços dos autores. A polícia identificou diversas ocorrências policiais com o mesmo modus operandi. De acordo com o delegado, as investigações seguem no sentido de identificar outras vítimas. Um terceiro envolvido foi identificado e segue procurado. O jovem, de 19 anos, responderá por estelionato, associação criminosa e corrupção de menores e foi encaminhado à carceragem da PCDF. O adolescente foi apresentado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para as providências legais.