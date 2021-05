Polícia Civil estoura depósito de drogas e prende criminoso em casa de luxo no DF

DD Darcianne Diogo

O rapaz mais velho foi detido em casa, uma residência de alto padrão de luxo em Vicente Pires - (crédito: Divulgação/PCDF)

Dois homens, de 39 anos e 36 anos, foram presos no âmbito da operação Katáthesi, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na noite desta quinta-feira (5/5). Os criminosos são investigados por manter um depósito de drogas na QNP 15 de Ceilândia. O rapaz mais velho foi detido em casa, uma residência de alto padrão de luxo em Vicente Pires.



As investigações começaram há uma semana. Após intenso monitoramento, os policiais conseguiram estourar o depósito de drogas que funcionava na casa do homem de 36 anos. "Foram apreendidos cerca de 10kg de maconha, uma pistola calibre 380, R$ 5,3 mil, duas balanças de precisão, o caderno de contabilidade do tráfico, material para cortar e embalar drogas e dois automóveis", detalhou o delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva.

O comparsa dele foi detido na residência onde mora com a mulher e a filha. A casa chamou a atenção dos policiais pelo alto padrão, com piscina, espaço para lazer e churrasqueira. Segundo as investigações, ele seria o dono dos entorpecentes. Os presos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo. Os autuados foram encaminhados para a carceragem da PCDF e aguardarão audiência de custódia.