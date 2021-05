Mais de 50 mil dúzias de ovos vencidos são apreendidas em depósito de Samambaia 

DD Darcianne Diogo

(crédito: Polícia Civil do DF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu mais de 50 mil dúzias de ovos vencidos, que estavam armazenados em um galpão de Samambaia. Segundo as investigações, os alimentos eram fornecidos a estabelecimentos comerciais do DF e vendidos à população.

Os investigadores constataram que as embalagens dos ovos apresentavam data de validade adulterada e estavam armazenadas de forma inadequada, decorrente de atividade clandestina de empacotamento e armazenamento. A procedência do produto também estava oculta, de acordo com a apuração policial.

O material impróprio para o consumo foi apreendido e será encaminhado à destruição. Dois responsáveis pelo estabelecimento serão indiciados pela prática de crimes contra as relações de consumo. A ação contou com o apoio da Secretaria da Agricultura do Distrito Federal.