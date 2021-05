Jovem desaparece no DF e família sai em busca de paradeiro

JM Jéssica Moura

(crédito: Arquivo pessoal)

Depois do desaparecimento de Gabriela Bernardino, 22 anos, a família iniciou uma busca pela jovem em várias cidades do Distrito Federal e do Entorno. A mulher estava internada em uma clínica psiquiátrica em Planaltina, mas fugiu do local na tarde dessa quarta-feira (5/5) acompanhada de outro paciente.

Os pais dela estão a caminho da capital federal para procurar a filha. A família é da cidade de Araguaína, em Tocantins, e Gabriela estava no DF há 50 dias por causa do tratamento para a depressão.

Além das visitas periódicas, ela mantinha contato constante por telefone com a família, e manifestava desejo de deixar a casa de recuperação.

"Até agora, estamos sem nenhuma notícia, sem nenhuma pista", relatou o tio da moça, Gilvan Rodrigues. Segundo ele, os dois teriam fugido à pé. "Ela não conhece nada por aqui, não é da região".

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Gabriela pode entrar em contato pelos telefones da família: (61) 99264-9786 e (61) 99845-2213