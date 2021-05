PM prende dois homens com 70 Kg de peixe e arma ilegal em Planaltina

CB Correio Braziliense

Os peixes aprendidos estavam dentro de uma caixa de isopor - (crédito: PMDF/Divulgação)

Dois homens foram presos em flagrante com aproximadamente 70 Kg de peixe e uma arma de fogo. Eles foram detidos por uma equipe de policiais do Tático Operacional Rodoviário (TOR) na última quarta-feira (5/5), em Planaltina.

Segundo a Polícia Militar, a dupla estava em um carro em atitude suspeita quando foi abordada. Dentro do veículo foram encontrados uma pistola taurus, calibre .380mm, com 15 munições intactas e mais dois carregadores com 25 munições. Os homens não tinham porte de arma.

Na carroceria foram encontradas várias redes de pesca e aproximadamente 70 Kg de peixe. À polícia, o condutor do veículo confessou ser o dono da arma e o passageiro assumiu a propriedade dos equipamentos de pesca.

Os dois foram encaminhados para a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) e responderão por crime ambiental e porte ilegal de arma de fogo.