Vagas nas Agências do Trabalhador oferecem salário superior a R$ 2 mil

(crédito: Divulgação/Agência Brasil)

O mercado de trabalho está aquecido para quem tem talento na cozinha. Nesta quinta-feira (6/5), há nove oportunidades para churrasqueiro, cozinheiro e sushiman. Além disso, as agências do trabalhador oferecem uma vaga de estágio para chefe de cozinha. Ainda no ramo alimentício, há nove ofertas de emprego para açougueiro. Os contratantes pagam salários de até R$ 2 mil, mais benefícios, para os candidatos interessados.

Os mecânicos também estão em alta. Eles podem ser especializados em automóvel (1), motocicletas (1), veículos (3) e veículos automotores a diesel (5). Para nenhuma dessas contratações, há necessidade de experiência comprovada e as remunerações mensais variam de R$ 1.190 a R$ 2.276, mais benefícios.

Atendimento

Os candidatos devem ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Trabalho reforça que há atendimento remoto para todos os cidadãos, em especial para as pessoas do grupo de risco, não havendo a necessidade de atendimento presencial. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

Empreendedores que desejam buscar profissionais podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria de Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Cursos profissionalizantes

Buscando profissionalizar e ampliar as chances de melhorar a vida da população, o Governo do Distrito Federal (GDF) oferece cursos profissionalizantes. No final do mês de março, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e da Fundação de Apoio à Pesquisa (FAP-DF) com o Senai-DF, foram abertas 9 mil vagas para 40 capacitações.

As turmas são disponibilizadas no site do Senai-DF, na opção DF Inova Tech.

Confira aqui as vagas disponíveis.

*Com informações da Agência Brasília