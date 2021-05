SS Samara Schwingel

(crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) editou mais um decreto que flexibiliza as medidas restritivas adotadas para combater a pandemia de covid-19. Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, o chefe do Executivo local vai ampliar o horário de funcionamento do comércio de rua. Antes, o setor funcionava das 11h às 20h. A partir desta sexta-feira (7/5), poderão funcionar das 9h às 20h.

As informações foram divulgadas durante coletiva na tarde desta quinta-feira (6/5). Além do comércio de rua, esmalterias, centros estéticos e agências de viagens poderão funcionar das 8h às 19h.

O novo decreto será publicado no Diário Oficial do DF nesta sexta-feira (7/5). Na última semana, Ibaneis ampliou o funcionamento de outros segmentos e reduziu o toque de recolher que, atualmente, entra em vigor das 00h às 5h da manhã.