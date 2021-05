GDF planeja trazer final da Stock Car para o Autódromo de Brasília

CB Correio Braziliense

Governador Ibaneis Rocha visitou Autódromo de Brasília na manhã desta quinta (6/5) - (crédito: Tony Oliveira/Agência Brasília)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, nesta quinta-feira (6/5), que pretende trazer a final da Stock Car para o Autódromo de Brasília. O evento está previsto para 12 de dezembro. Mas, para que isso seja realizado, o local precisa passar por uma reforma.

No início da tarde, o chefe do Executivo Local esteve no autódromo junto ao presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e ao engenheiro representante da Rígido Engenharia, Luis Ernesto Morales, para uma vistoria. O intuito era ver as necessidades do espaço para dar início à reforma.

“Temos uma parceria entre o BRB e a Stock Car, que já está assinada inclusive, que prevê reforma do autódromo e a realização da última prova do ano, dia 12 de dezembro. O projeto já está elaborado, eles vão agora para o processo de licitação da obra e esperamos que num prazo de cinco meses tudo aqui esteja reformado, em pleno funcionamento, para que possamos ter o autódromo devolvido para a população do Distrito Federal”, disse Ibaneis.

O engenheiro Luis Ernesto Morales explicou que está sendo realizado um trabalho de diagnóstico da situação do Autódromo de Brasília para conhecer as reais necessidades. “Precisa concluir asfalto, elementos de segurança, instalações mínimas para receber eventos de competição. Aproveitar a estrutura para ser utilizada no evento”.

O presidente do BRB informou que o intuito é reavaliar os projetos que já existem de reforma para que a pista e as condições de segurança estejam dentro do padrão vigente. “A visão que está sendo construída, por orientação do governador, é que o autódromo seja um equipamento público completo, que ele possa ir além de simplesmente sediar corridas e possa ser usado pela população no dia a dia. Que possa abrir para praticantes de esportes, ciclismo, shows”, completou.