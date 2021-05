Campanha do Voluntariado em Ação, da Sejus, recebe 500 cestas básicas

AD Alice Dias*

As cestas serão destinadas a instituições que ajudam pessoas vulneráveis - (crédito: Jhonatan Vieira/SEJUS)

Nesta quarta-feira (5/5) houve a entrega da doação de 500 cestas básicas para o Voluntariado em Ação. A Clínica de Radiologia Odontológica Fenelon LTDA manifestou sua solidariedade para atender a “Campanha Juntos Pelo DF”, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável- (CODESE).

A entrega é destinada às instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social do Distrito Federal, em especial, aquelas que alcançam crianças e adolescentes, mulheres vítimas de violências, LGBTI+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pessoas intersexo) e pessoas idosas. A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) abriga o site do Voluntariado e media a ação.

A secretária Marcela Passamani acentua que “estas ações de solidariedade estimulam mais instituições a fazerem o mesmo. É notória a solidariedade do povo brasileiro, principalmente neste momento de pandemia. As empresas que realizam estas doações motivam outras empresas a fazerem o bem. A Secretaria de Justiça apoia todas as iniciativas de ajuda ao próximo, eu aproveito para agradecer aos voluntários, que doam não só alimento, mas também o seu tempo, seu conhecimento técnico, sempre com o intuito maior de ajudar a quem precisa”.

Para mais informações sobre o Voluntariado em Ação e para saber quais as campanhas que estão ativas, para poder contribuir, basta acessar o link do site.

Informações Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (SEJUS)