Águas Claras completa 18 anos nesta quinta-feira

LP Luana Patriolino

As praças têm nomes de pássaros e as avenidas foram batizadas com inspiração na flora brasileira. É assim que Águas Claras se apresenta nos seus 18 anos de existência como região administrativa do Distrito Federal. Em seu aniversário, os moradores contam como é desfrutar de toda modernidade e comércio que a cidade oferece.

A servidora pública Ana Paula Paiva, 50 anos, mora em Águas Claras desde 1997 e conta o início da cidade. “Vim para um dos primeiros prédios que foram entregues. Não tinha nada. Apenas um quiosque que vendia pão. Eu amo essa cidade. Hoje, eu moro em outro prédio, mas consigo fazer tudo. Aqui tem tudo, não falta nada. Por mim, eu não saio mais de Águas Claras”, diz.

Para a administradora Ana Paula Leite, 37 anos, a cidade é viva e oferece muitas opções de comércio e lazer. Ela também destaca a organização da região. “É uma comunidade organizada que luta pelo crescimento da cidade”, diz. Morando na cidade há 13 anos, Ana se emociona ao falar de Águas Claras. “Ir à praça e ver as crianças brincando todas juntas nos prédios faz a gente muito feliz. É uma cidade unida, linda e que cresce a cada dia. Eu amo essa cidade e amo a oportunidade de poder criar as minhas filhas aqui”, conta.

O servidor público Ulisses Alves, 35 anos, destaca a sensação de segurança e a variedade gastronômica. “Tem proximidade de tudo, a questão da alimentação é muito variada também. Desde o vegano até a pessoa que gosta de churrasco é bem servido aqui”, relata.

História



Com prédios de vários tamanhos e modernos, a RA começou a ser construída na década de 90 e, em 2003, Águas Claras se tornou região administrativa, tendo como referência ao córrego de Águas Claras que nasce na região e abastece o Lago Paranoá.

Além dos bairros residenciais Arniqueira e Areal, a cidade engloba a parte vertical, que conta com mais de 700 edifícios. Segundo dados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), a população urbana de Águas Claras é de 161 mil pessoas, sendo 52,2% do sexo feminino. A idade média é de 31 anos. Quanto à origem dos moradores, 51,5% informaram terem nascido no próprio DF.