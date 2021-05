Ibaneis quer Stock Car no DF

J » JÉSSICA MOURA » LUANA PATRIOLINO

Ibaneis Rocha também anunciou, ontem, que pretende trazer a final da Stock Car para o Autódromo de Brasília. O evento está previsto para 12 de dezembro. Mas, para que o desejo seja concretizado, o local precisa passar por reforma, com conclusão de asfalto, elementos de segurança e instalações mínimas para receber competições.

O chefe do Executivo Local esteve no autódromo com o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e com o engenheiro representante da Rígido Engenharia, Luis Ernesto Morales, para uma vistoria. O BRB e a Vicar, promotora da Stock Car e Stock Car Light, assinaram contrato de patrocínio de R$ 7 milhões, um passo a mais para que a parceria para a final se concretize.

“Temos uma parceria entre o BRB e a Stock Car, que já está assinada inclusive, que prevê reforma do autódromo e a realização da última prova do ano, dia 12 de dezembro. O projeto já está elaborado, eles vão agora para o processo de licitação da obra e esperamos que num prazo de cinco meses tudo aqui esteja reformado, em pleno funcionamento, para que possamos ter o autódromo devolvido para a população do Distrito Federal”, disse Ibaneis.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), também esteve no Parque Tecnológico de Brasília (Biotic), ontem, para inaugurar três espaços na cidade digital. Foram entregues os centros de inovação do BRB, do Departamento de Trânsito do DF (Detran) e do escritório de negócios da empresa chinesa Huawei.

Segundo o GDF, também deve ser lançado um fundo para arrecadar R$ 5 bilhões nos próximos anos com o objetivo de financiar projetos no BioTIC. O secretário de Ciência e Tecnologia, Gilvan Máximo, afirmou que nos próximos dias vai ser anunciado um programa de apoio a outras 50 startups — R$ 50 mil de investimento para cada uma.