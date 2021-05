Capital S/A

SS Samanta Sallum

"Eu amava como amava um sonhador/Sem saber porque, e amava

ter no coração/A certeza ventilada de poesia/De que o dia amanhece"

Oswaldo Montenegro

Volta às aulas presenciais nas escolas públicas em junho

O governador Ibaneis Rocha, em entrevista à coluna, afirmou que depois do Pró-Economia para gerar empregos, a prioridade agora é garantir o retorno das aulas presenciais nas escolas públicas o mais breve possível. Disse que a meta é reiniciar as atividades em junho. “Estou reunindo as condições para que isso seja realizado. Um universo que envolve 600 mil pessoas está parado. Famílias precisam deixar seus filhos nas escolas”, enfatizou.



Modelo híbrido enquanto não há vacina

Ele reforçou que está demandando da Secretaria de Educação as ações necessárias para a retomada das aulas presenciais. “Os professores com comorbidades serão vacinados. Eu estava tentando incluir todos no PNI, mas, com a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, ficou impossível. O administrador público que antecipar alguma categoria e não vacinar por comorbidade está sujeito à penalidade. Mas é possível voltar às aulas presenciais com segurança, de forma escalonada e no modelo híbrido, mantendo parte de atividade on-line e parte presencial”, explicou.



Reduzir desemprego



A crise causada pela pandemia provocou aumento do desemprego no DF, chegando a 330 mil pessoas sem ocupação. “O que eu quero é fechar o ano pelo menos no número que estávamos em 2019, de 290 mil”, comentou Ibaneis.

Auxílio-creche

O auxílio-creche foi retomado hoje. O governador informou que assinaria hoje o decreto, para que o benefício fosse creditado já na próxima semana. “Isso também gera um incentivo na venda de mercado e nos pequenos comércios”, apontou. “A retomada do setor educacional é importantíssima, pois gera muito serviço, gera renda tanto no setor público quanto no setor privado”, completou.

Emoção em homenagem a Chico Maia

Muitos olhos se encheram de lágrimas ontem no salão branco do Palácio do Buriti. Em meio ao lançamento do pacote Pró-Economia, foi realizada uma homenagem ao empresário e jornalista Francisco Maia, que faleceu em fevereiro vítima de complicações causadas pela covid-19. Maia presidia a Fecomércio DF. Foram exibidas no telão imagens de ações importantes do empresário ao som da música Lua e Flor, de Oswaldo Montenegro, artista de que Maia gostava muito. “Essa pandemia está nos tirando muitos amigos, muitas pessoas importantes. Não podíamos deixar de fazer essa homenagem ao Chico”, disse o secretário de Economia, André Clemente, visivelmente emocionado.



Rota Brasília Capital do Rock

O Rock do cerrado teve presença de destaque no Palácio do Buriti ontem. Philipee Seabra, da Plebe Rude; e Digão, dos Raimundos, participaram do evento. Estavam juntos da secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, para anunciar o projeto Rota Brasília Capital do Rock. Brasilienses e turistas vão poder realizar um roteiro pela cidade que resgata a história das bandas da capital nos anos 80, embalados músicas que marcaram essa época acessadas por um link.