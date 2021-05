Eixo capital

AM Ana Maria Campos

Segunda dose garantida

O DF foi uma das únicas unidades da federação a optar por reservar a segunda dose assim que as pessoas fossem vacinadas contra covid-19. A estratégia pode ter atrasado um pouco a imunização com a primeira aplicação, mas garante, segundo a Secretaria de Saúde, que todos poderão receber a dose final. Em 20 estados, há falta de vacinas da CoronaVac para concluir o processo na segunda rodada.

Por que o DF caiu no ranking de vacinação?

O senador José Antônio Reguffe (Podemos-DF) não integra a CPI da Pandemia, mas esteve ontem na comissão para questionar o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre a queda do DF no ranking nacional de vacinação. “No dia 7 de fevereiro, o Distrito Federal era a unidade da federação que mais tinha vacinado em termos proporcionais. Segundo dados oficiais, agora o DF despencou para nona posição em termos proporcionais e para a 21ª em termos absolutos”, afirmou Reguffe. E acrescentou: “É o Ministério da Saúde que está dando poucas doses para o DF ou é um erro do DF que está sendo ineficiente e não está agindo da forma correta na vacinação da população?”. Como em vários questionamentos, Queiroga foi vago. Não soube explicar. Apenas negou que o DF esteja sendo preterido.

Muitas mortes

Em pouco mais de um ano, o DF tem 8.026 mortos por covid-19. É como se toda a população de Alto Paraíso de Goiás desaparecesse. O município tem cerca de 7,5 mil moradores.

Fila de comorbidades anda

Entre os grupos com comorbidades, 17.184 pessoas foram vacinadas no DF. São 122 mil cadastrados. Representa 14%. Depois da parcela da população com idade entre 55 e 59 anos nessa situação, será chamado quem tem entre 50 e 54 anos.

A pergunta que não quer calar….

Em meio a uma pandemia com mais de 400 mil mortos, as pessoas estão anestesiadas a ponto de não reagir a uma operação com 25 mortos em comunidade no Rio de Janeiro ou um ataque de facão numa creche com três bebês assassinados e um outro ferido?

Só papos

"Essa tese de imunidade de rebanho, em que você adquire a imunidade através do contato, e não da vacina, isso é um erro"

Ex-ministro da Saúde Nelson Teich, na CPI da Pandemia

“O número de novos casos da Covid e dos óbitos começou a cair no mundo todo desde janeiro. Mesmo com cepas virais mais infectantes. E não é pela vacinação, pois percentual de vacinados é pequeno ainda e a vacina leva tempo para ser eficaz. É pela imunidade de rebanho funcionando”

Deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), ex-ministro da Cidadania

À QUEIMA-ROUPA

Henrique Luduvice, Ex-diretor-geral do DER-DF

Inquérito da Polícia Civil do DF isentou o DER de responsabilidade pela queda do viaduto da Galeria dos Estados. É um alívio?

Com certeza, o resultado deste inquérito policial representa um profundo alívio para todos aqueles que foram terrivelmente injustiçados por uma decisão absurda, absolutamente despropositada, qual seja, a de responsabilizar publicamente uma instituição, sem qualquer embasamento em evidências ou fatos. Os processos que tramitavam sobre o tema Galeria dos Estados, internamente na Secretaria de Obras, assim como na Terracap e Novacap, poderiam ter sido rapidamente acessados pelas instâncias de governo, antes de qualquer decisão governamental minimamente qualificada. Evitaria o cometimento de inqualificáveis injustiças. Os Projetos de Restauração da Galeria dos Estados, incluindo os três Viadutos que operam, também, como coberturas, encontravam-se concluídos no âmbito da Novacap desde o ano de 2014.

E por que não foi licitada a execução dessas obras antes do desabamento?

Porque não foram respeitados os relatórios técnicos, internos na Novacap, realizados respectivamente pelo engenheiro Luiz Rogério em agosto de 2014 e pela arquiteta Nádia Hermano Tormin em maio de 2017, que apontavam a necessidade de intervenções urgentes. Por que tais documentos nunca foram tornados públicos voluntariamente pela empresa?

O que de fato ocorreu ali?

O resultado do Inquérito Policial, com profunda análise do tema, confirma o que, reiteradamente, destacamos desde o princípio: a responsabilidade sobre os viadutos da Galeria dos Estados encontravam-se, desde o ano de 2011, por determinação governamental, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras e da Novacap. Milhares de documentos constantes de três processos distintos, que tramitaram respectivamente na Novacap, Terracap e Secretaria de Obras embasaram esta conclusão da Polícia Civil. Além dos diversos depoimentos, naturalmente.

Quem, afinal, foi responsável?

Há uma recente e inquestionável evidência sobre tais responsabilidades, além daquelas detalhadamente descritas no referido Inquérito. No atual governo, a Secretaria de Obras e a Novacap executaram importantes reformas nas estruturas de 48 viadutos componentes das interligações Leste/Oeste das Asas Sul e Norte de Brasília, sendo 16 no Eixo Rodoviário (Eixão). Ressalte-se que não existiu qualquer necessidade de convênios com o DER que, historicamente, sempre se responsabilizou pelo pavimento, sinalização e trânsito daquela emblemática via desta Capital. Finalizando, reafirmamos, com ênfase: o DER sempre foi inocente. Desde sempre. Essa afirmativa encontra-se devidamente comprovada.