PMDF encontra homem suspeito de furto escondido dentro de loja no DF

DD Darcianne Diogo

PMDF flagrou homem escondido em loja de veículos - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem suspeito de furtar uma loja de veículos situada em Sobradinho. Imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento flagraram o rapaz em atitude suspeita, na noite desta quarta-feira (5/5) (veja o vídeo abaixo).

Os militares do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33) foram acionados para a ocorrência de furto por volta das 20h30 de quarta-feira, no Setor de Expansão Econômica da região. Ao chegarem ao endereço, os PMs encontraram o suspeito escondido dentro da própria loja.

Durante a abordagem, a polícia encontrou com ele uma mochila com supostos itens furtados. Segundo a corporação, o rapaz usou um alicate para cortar a cerca elétrica, pulou a grade e arrombou a porta do estabelecimento. Ele foi conduzido para a 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), onde foi registrada a ocorrência de tentativa de furto.