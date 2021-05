PCDF faz megaoperação contra quadrilha que aterrorizava moradores do 26 de Setembro

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (7/5), cerca de 125 policiais civis do Distrito Federal deflagraram uma megaoperação denominada Mar em Fúria para combater uma associação criminosa na Rua 06 da Colônia Agrícola 26 de Setembro investigada por crimes de ameaça, dano, disparo de arma de fogo, posse e porte ilegal de arma, parcelamento irregular do solo, furto e esbulho possessório. A corporação ressalta que não será feita retomada e nem retirada de moradores do local.

A ação é coordenada pela 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) e conta com o apoio de 50 agentes da Divisão de Operações Especiais (DOE), 60 do Departamento de Polícia Circunscricional (DPC) entre outros profissionais. O objetivo é cumprir mandados de busca e apreensão em 46 barracos do Assentamento.

As diligências tiveram início após o registro de uma ocorrência policial informando que a respectiva chácara havia sido invadida em 15 de fevereiro por várias pessoas, que construíram barracos no local. Segundo o informante, após essa situação, passaram a ocorrer ameaças, furtos e disparos de arma de fogo na região. Denúncias anônimas também alertavam para a presença de armas de fogo e drogas no endereço.

PCDF faz megaoperação contra quadrilha que aterrorizava moradores do 26 de Setembrohttps://t.co/DGKT3Csl2P pic.twitter.com/TFtAtctzaW — Correio Braziliense (@correio) May 7, 2021

A polícia identificou 46 barracos de madeira na chácara. “A ação policial não visa a retomada da área invadida e nem a retirada dos invasores do local, tratando-se puramente de ação policial voltada para a localização de armas de fogo, drogas e procurados da Justiça”, detalhou o delegado à frente das investigações, João Ataliba, chefe da 38ª DP.