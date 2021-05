Temperatura chega a 30°C nesta sexta-feira (7) no DF

JM Jéssica Moura

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A sexta-feira (7/5) vai ser mais um dia com a cara típica do outono no Distrito Federal: depois da madrugada gelada, quando termômetros marcaram 12°C, o tempo vai esquentar, e a temperatura máxima pode chegar aos 30°C.



"A condição de céu é, para a parte da manhã, de poucas nuvens, e na parte da noite, muitas nuvens, a tendência é essa. Chegam ter nuvens que dão a impressão de que vai chover, mas está muito quente e seco, não tem condições para isso", explica a meteorologista Andrea Ramos.

Isso porque as taxas de umidades oscilam de 95% a 30% nesta sexta. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que o tempo continue quente e seco na capital federal também ao longo de todo o fim de semana. "Sem possibilidade de chuva", frisou Andrea.

"A recomendação é hidratação, e evitar atividade física. E se fizer, com protetor solar e máscara. A tendência para este mês é estabelecer esse padrão mais quente e seco", destaca a especialista.

Ela explica que a partir da segunda semana do mês de maio, o volume de chuva tem uma redução considerável e já se inicia o período de estiagem. Enquanto a média de chuvas em abril é de 133,4mm, para este mês a média histórica é de 29,7mm. A última chuva no DF foi no dia 1º, no Paranoá.