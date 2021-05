JM Jéssica Moura

O incêndio foi controlado com espuma, por volta de 6h30 da manhã - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um ônibus de turismo pegou fogo na manhã desta sexta-feira (7/5) enquanto se deslocava de Formosa (GO) para o Distrito Federal. Quando o princípio de incêndio começou na traseira do veículo, 12 passageiros estavam a bordo. O motorista estacionou o veículo na plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto e pediu ajuda.

Pessoas que passavam pelo local tentaram ajudar a conter as chamas com extintores de incêndio e baldes de água. Como não conseguiram debelar o fogo, por volta das 6h30, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado.

Quando o socorro chegou ao local, o eixo traseiro, os pneus e parte da carroceria do lado direito haviam sido consumidas pelo fogo. Foi preciso usar espuma para controlar as chamas do veículo, identificado como um coletivo da viação Espírito Santo.

Segundo o motorista, houve um superaquecimento do sistema de freios, o que pode ter provocado o incêndio.