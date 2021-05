VÍDEO: Após cortar o cabelo, homem rouba funcionários de barbearia no DF

DD Darcianne Diogo

(crédito: Reprodução)

Imagens do circuito interno de segurança de uma barbearia localizada na QNP 17, em Ceilândia, flagraram o momento exato em que um homem assalta o estabelecimento (veja o vídeo abaixo). O caso ocorreu na quinta-feira (6/5). Até a última atualização dessa reportagem, o suspeito não havia sido preso.

Na filmagem, registrada às 17h18, o rapaz aparece cortando o cabelo com uma das funcionárias do estabelecimento. Dentro do local, está outro cliente e um funcionário. Após a finalização do serviço, o suspeito levantou da cadeira, olhou-se no espelho e vestiu a camisa.

Ao levantar-se, o jovem sacou a arma da cintura e anunciou o assalto. Em alguns segundos do vídeo, é possível ouvi-lo falando com as vítimas. “Bora, bora. Me dá o seu logo. Me dá. Tira, tira.” Assustados, o cliente e o barbeiro foram obrigados a entrar em um cômodo e a mulher permaneceu no balcão com as mãos levantadas.

Segundo o delegado-adjunto da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), Thiago Peralva, o suspeito roubou celulares e uma bicicleta que estava estacionada do lado de fora. “O auto foi identificado e estamos nas ruas para prendê-lo”, afirmou o investigador.