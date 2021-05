Expansão do atacarejo no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo Pessoal)

Observando o crescimento do setor de comércio denominado atacarejo, o Grupo Garra, com 26 anos de tradição no mercado atacadista, se uniu ao Grupo Bonamix e juntos criaram o Melhor Atacadista, inaugurado em agosto de 2018. Esse modelo de negócios corresponde a um setor em expansão no Brasil. “Nós éramos amigos há muito tempo, e aí resolvemos nos unir e montamos a rede Melhor Atacadista”, explica o empresário Adauto Mesquita, 53 anos, diretor-presidente do Melhor Atacadista e do Grupo Garra.

O atacarejo é uma forma de comércio que reúne atributos de duas formas tradicionais de comercialização: a venda no atacado e a venda no varejo. Segundo o Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista/DF), as expectativas de crescimento real apenas para o setor atacadista em 2021 são de 3%, resultado de um crescimento nominal de 9% e um IPCA no teto da meta, de 6%.

Segundo Mesquita, o Grupo Garra faz parte do comércio de atacados do modelo tradicional, em que os clientes-alvo são restaurantes, bares e hotéis. Com o objetivo de alcançar novos mercados no mesmo setor enxergou nos atacarejos uma possibilidade de expansão promissora. “Agora, com o Melhor Atacadista, podemos atender tanto no atacado quanto no varejo. O nosso público-alvo são os pequenos comércios, o agente transformador, que são os donos de restaurante, lancherias, os donos de mercearias menores e as casas das pessoas. Em Formosa, por exemplo, atendemos bastante o pessoal de cidades ao redor.”

Apesar da diversidade de clientela que o setor pode alcançar, o empresário afirma que hoje, realmente, o grande cliente é o consumidor final. “O nosso modelo de negócios acaba tendo um custo menor, pois compramos em grandes volumes, em grande escala e acabamos conseguindo um preço melhor para repassar por um custo menor. Então, a gente acaba vendendo mais barato do que o varejo tradicional, e muitas pessoas nos procuram por isso, na busca de um preço que caiba melhor no bolso.”

Quantas unidades existem do Melhor Atacadista e onde estão localizadas?

A primeira loja da rede Melhor Atacadista foi inaugurada em Formosa (GO), a meta é que até o final do ano a rede tenha nove lojas. A primeira loja aberta no Distrito Federal foi aberta em Samambaia, seguida por Guará, Areal/ Águas Claras e Riacho Fundo II. A última loja foi inaugurada em Águas Lindas. Até o final do ano a previsão é inaugurar lojas no Valparaíso, na Vicente Pires e no Riacho Fundo I.

Como o Melhor Atacadista foi impactado neste último ano de pandemia e como está agora?

O crescimento no Distrito Federal é bom, mesmo com a pandemia nossas vendas aumentaram, porque como muitas pessoas estão em casa, elas passaram a ter que fazer mais coisas. Um outro fator é que muitos também deixaram de ir a restaurantes e começaram a comprar alimentos para cozinhar em casa, assim as vendas no atacarejo aumentaram, ou seja, para o nosso setor melhorou. Posso até dizer que para este setor de comércio, dos atacarejos, quase não tivemos crise e, de certo jeito, fomos impactados positivamente na pandemia. Apesar do aumento do desemprego, o auxílio emergencial ajudou muitas pessoas. Sabemos que chegamos a um ponto da crise da pandemia que a tendência é peneirar e ver realmente quem fica no mercado porque a gente também sabe como o custo de vida e as contas estão altas, está tudo muito caro, não tem nada barato, mas o nosso grupo está preparado.



O que a população do DF pode esperar do Melhor Atacadista? Vocês têm a intenção de expandir?

O objetivo é continuar crescendo com, no mínimo, três lojas por ano, pelo menos esta é a nossa meta. Não nos colocamos um limite de crescimento, no Distrito Federal, no Goiás, onde for necessário vamos abrir, o objetivo é expandir. Temos que analisar os negócios e a demanda, mas podem esperar que em alguns anos teremos uma loja do Melhor Atacadista em cada cidade-satélite de Brasília, podemos até mesmo abrir outras lojas em cidades que já tem. Por exemplo, já temos uma loja no Areal, mas a tendência é abrirmos realmente uma loja em Águas Claras.

Acho importante acrescentar, mas acredito que muitos consumidores já sabem, realmente o porquê do diferencial desse setor de negócios, em que ao poder comprar um volume maior de itens para guardar em casa é possível pagar mais barato por isso. Como atendemos mais pessoas, mesmo se o cliente for comprar no varejo, o preço que oferecemos é bem menor do que o preço do varejo tradicional, pois os nossos custos são menores com esta escala maior, então o rendimento é melhor.

Uma coisa interessante que vem acontecendo nas nossas redes sociais é o pedido de clientes para que a gente abra nossas lojas nas cidades deles. O que vejo é que com essa situação de pandemia, com as pessoas desempregadas e a diminuição da renda, é que todos temos que gastar menos, tem que segurar os gastos, e o melhor jeito de economizar neste caso é comprando itens de necessidades básicas com preços mais baratos.

Além disso, sempre dizemos em nossa empresa que temos que honrar o nome das nossas lojas, porque é um nome muito forte, um nome de muito valor, então temos que cuidar e cada dia melhorar para honrar este nome, Melhor Atacadista.