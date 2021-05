Sabores para as mamães

LS Liana Sabo

(crédito: Divulgação)

Pelo segundo ano consecutivo, o Dia das Mães sofre o impacto da pandemia. Considerada a data de maior movimento no setor de alimentação fora do lar, este domingo “traz a expectativa de que o fluxo seja mais que o dobro de um domingo normal, tanto no salão como no delivery”, aposta o presidente da Associação de Bares e Restaurantes do Distrito Federal (Abrasel), Beto Pinheiro. Ele recomenda que as casas abram mais cedo o serviço de entrega para evitar congestionamento, como houve ano passado, quando clientes se queixaram em redes sociais que até as 16h de que não haviam recebido a comida. O clima de esperança e otimismo que vem com o Dia das Mães é o que incentiva chefs na busca de inspiração para criar pratos especiais. Veja algumas sugestões:



Ragu com cerveja

No pub da Hop Capital Beer, o chef Gil Guimarães e o mestre cervejeiro Paulo César Borges oferecem ragu de linguiça artesanal produzida pela brasiliense Calu, anis-estrelado, vinho branco e tomates, cozido lentamente com polenta cremosa com grana padano por R$ 19,90. No copo de 285ml, o lançamento da cerveja new wave, uma pilsen leve e refrescante, cujo amargor do lúpulo capaz de limpar as papilas, neutraliza também a gordura e a picância do ragu. Os dois saem por R$ 24,90 no SIA, Trecho 17, Rua 3, telefone: 3234-1720.



Bacalhau no delivery

Pensada para ser enviada para as mães que ficarão mais isoladas, Renata La Porta providenciou linda caixa onde vão amuse bouche de brie com frutas vermelhas, lombo alto de Gadus Morhua que leva “um choque térmico no leite e o deixa mais desfolhado quando o cliente tira as lascas e vai ao forno com azeite extravirgem, cebolinhas, batata confitada com açafrão e crips crocantes de alho”, descreve a chef. Com uma tortinha de chocolate belga e nozes sai por R$ 349 para duas pessoas. Telefones: 3364-6006 e 99643-0839.



Coração tricolor

O talentoso chef da rede Primus, Bené Reis criou ravióli recheado de legumes e cream cheese em massa de três cores: verde espinafre, vermelha beterraba e branca trigo. Dispostos no prato, os raviólis podem vir ao molho de estrogonofe de carne ou de frango. No centro, uma minipirâmide de batata palha. Eu já experimentei o de carne, delicioso. Sai por R$ 149,90 e serve três pessoas. Telefones 3443-7070 (409 Sul), 3797-7071 (Águas Claras) e 3797-7070 (Vicente Pires).



Cordeiro francês

“Todo mundo sabe o quanto adoro a gastronomia do cerrado, mas também tenho outra paixão: a culinária clássica francesa”, confessa Simon Lau, ao anunciar o menu do Dia das Mães: fricassé de cordeiro. Precedido de salada verde com framboesas e croutons com foie gras, o principal vem com cogumelos, espinafre e batata bolha. De sobremesa, mil-folhas com marzipan e peras ao poire com creme fresco. Tudo por R$ 180 com entregas no Plano Piloto, Lago Sul e Norte entre 11h e 14h. Reservas pelo whatsapp 99167-0000.



Fabricação caseira

Igualmente tricolor, é o prato de massa fresca de espinafre recheada de ricota, figo e nozes com molhos ao sugo e quatro queijos que a Cantina da Massa (302 Sul) desenvolveu para o Dia das Mães por R$ 54. Assinado por Alda Bressan, o prato Tortelloni Trecollori foi escolhido para defender as cores da casa italiana no Festival Brasil Sabor, que começa quinta-feira, 13 de maio e vai até o dia 30. Telefone: 3226-8374.