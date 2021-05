Eixo capital

AM Ana Maria Campos

Lula discute frente anti-bolsonarista no DF

O deputado Professor Israel Batista (PV-DF) teve uma conversa fechada com o ex-presidente Lula. Entre assuntos tratados, a reforma administrativa e uma radiografia da educação, já que o parlamentar é presidente da Frente Parlamentar da Educação. Ex-ministro da Educação, Fernando Haddad acompanhou a conversa e fez muitas críticas à gestão do ministro Milton Ribeiro. Lula também quis tratar do futuro eleitoral do DF. O PT não tem candidato natural em Brasília para o governo, e Lula tem trabalhado em todos os estados para construir uma frente anti-Bolsonaro para 2022. A deputada Érika Kokay (PT), cotada para disputar o Senado, participou da conversa, além da presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR).



Sem hegemonismos

O deputado Israel Batista (PV-DF) disse que o discurso entre petistas está bem diferente. Muito mais aberto a alianças e sem imposição do hegemonismo petista, com a exigência de liderar chapas ao Palácio do Buriti, como em todas as eleições anteriores. “O importante, me parece, que importa mesmo a Lula construir novas lideranças e frentes progressistas com capacidade de derrotar os aliados de Bolsonaro nos estados”, aposta Israel. Mas certamente não abrem mão de ter Lula à frente do processo, agora que o ex-presidente retomou a elegibilidade.



Votação marcada

Será na próxima terça-feira a eleição da lista tríplice para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) no quinto constitucional para o Ministério Público do DF. Estão no páreo: Leonardo Roscoe Bessa, Libânio Alves Rodrigues, Maurício Silva Miranda, José Firmo Reis Soub, Vitor Fernandes Gonçalves e Eduardo Albuquerque. A votação será virtual pelos desembargadores que compõem o Pleno do TJDFT. De lá saem os candidatos que passarão pelo crivo do presidente Jair Bolsonaro para a escolha de um nome.

No aquecimento

Independentemente do resultado da votação, essa é uma preparação para uma nova disputa que vai ocorrer em 2022, quando o desembargador Humberto Ulhoa vai se aposentar compulsoriamente ao completar 75 anos. Outra vaga será aberta para o Ministério Público do DF. Quem não levar agora pode estar no aquecimento para a próxima nomeação de Bolsonaro.

Manifesto para pré-candidatura

A advogada Thais Riedel lançou manifesto de sua pré-candidatura à presidência da OAB-DF. No documento, destaca que é preciso tratar menos da polarização que divide o país e mais das prerrogativas de advogados nos corredores e gabinetes do Judiciário, nas delegacias e nos órgãos públicos.



Polêmica na OAB-DF

O presidente da OAB-DF, Délio Lins s Silva Júnior, enfrentou uma polêmica interna a respeito da volta às aulas presenciais. Ele emitiu apoio baseado na posição da Comissão de Educação, que tendeu para a opinião de representantes de escolas particulares. Depois que o apoio se tornou público, as comissões de Direitos Humanos e de Covid chamaram o presidente e contestaram esse posicionamento. O tema é realmente controverso. Cada um tem um olhar.

Empate técnico

O Senado abriu uma consulta pública on-line sobre a opinião das pessoas a respeito do voto impresso em 100% das urnas, bandeira defendida pelos bolsonaristas. Até ontem, a enquete estava quase empatada. Com 483.398 votos, 53% eram contra e

47%, favoráveis.

Só papos

“Resposta aos inquisidores da CPI sobre o tratamento precoce: Uns médicos receitam Cloroquina. Outros, a Ivermectina; e o terceiro grupo (o do Mandetta), manda o infectado ir para casa e só procurar um hospital quando sentir falta de ar (para ser entubado). Portanto, você é livre para escolher, com o seu médico, qual a melhor maneira de se tratar. Escolha e, por favor, não encha o saco de quem optou por uma linha diferente da sua, tá ok?”

Presidente Jair Bolsonaro



“Se o ministro da Saúde médico e munido de informação e assessoria nacional não pode dar um parecer a favor da cloroquina em público, como cada médico está mais informado individualmente, com sua autonomia, para receitar?”

Biólogo e pesquisador Átila Iamarino