Homem é preso por ameaçar mãe e atear fogo em casa com ela dentro

DD Darcianne Diogo

Idosa foi resgatada pela PMDF - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem, de 48 anos, foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (7/5), pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por usar uma faca para ameaçar a mãe, uma idosa de 80 anos, e atear fogo na casa com ela dentro, na Quadra 604, Conjunto 24 do Recanto das Emas (veja o vídeo abaixo).

Policiais patrulhavam pela área, quando foram informados pelo outro filho da vítima que o irmão havia ameaçado a mãe e que a idosa estava em um quarto em chamas, mantida em cárcere privado. "A todo tempo ele ameaçava cortar a mangueira do gás de cozinha", declarou o solicitante.

O morador contou, ainda, que o irmão sofre de transtorno psicológico e chegou a ameaçar com uma faca todos que tentaram resgatar a vítima. Ao chegarem no endereço, os policiais encontraram um ambiente escuro tomado pela fumaça e alguns pontos de incêndio.

A sargento Bárbara conseguiu resgatar a idosa do local. Nesse momento, segundo a PMDF, o suspeito surgiu em meio à fumaça com um pedaço de madeira em mãos para agredir a mãe, mas acabou contido pelos PMs e encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).

A idosa recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) e foi encaminhada à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante. Procurado pelo Correio, o CBM-DF informou que foi acionado ao local por volta das 10h. De acordo com a corporação, houve queima de armário, televisão, fogão e outros utensílios.