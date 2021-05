Cerca de 50 mil dúzias de ovos impróprios para consumo são apreendidos no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação / Seagri)

Em ação integrada, a Polícia Civil e a Secretaria de Agricultura do DF (Seagri) apreenderam, na última sexta-feira (7/5), cerca de 50 mil dúzias de ovos sem condições adequadas para consumo. Os produtos, com data de validade adulterada, estavam armazenados em Samambaia, em um galpão de uma suposta empresa atacadista.

A ação, batizada de Operação Gênesis, foi criada depois de uma denúncia sobre comércio ilegal de ovos encaminhada pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde à Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal (Dipova). O alvo da denúncia é uma suposta empresa atacadista e transportadora.

Segundo o diretor da Dipova, Marco Antônio Martins, ao chegar no local, a fiscalização encontrou equipamentos para a realização da classificação e seleção dos ovos, o que só pode ser feito em indústrias registradas no órgão de inspeção de produtos de origem animal, que no DF é a Dipova.

De acordo com a Seagri, as datas de validades eram apagadas e novas etiquetas eram coladas por cima. Além disso, o espaço não tinha higiene no embalo dos ovos, misturando, inclusive, ovos estragados aos próprios para o consumo.

Ação constatou datas de validade apagadas e com etiquetas coladas por cima (foto: Divulgação/PCDF)

As condições de armazenamento dos ovos também eram irregulares. A temperatura da armazenagem não estava adequada, o que compromete a qualidade do produto, podendo causar efeitos prejudiciais à saúde de quem os consome.

Granjas clandestinas

Durante a operação, também foi descoberta fraude nas embalagens e rótulos de uma empresa registrada no Serviço de Inspeção Federal (SIF), do Ministério da Agricultura (Mapa).

A suspeita é de que o esquema criminoso falsificava embalagens e rótulos da empresa para usar nos ovos comprados em granjas clandestinas.

“Não foram apresentados documentos que comprovassem que os ovos eram de fato fornecidos pelas empresas em que estavam embalados. Outros indicativos de fraude encontrados foram rótulos impressos de empresas que não são do DF, o que não é permitido pela legislação, pois apenas o produtor dos ovos tem autorização para embalá-los”, destacou a gerente de inspeção substituta, Madalena Coelho.

A ação foi realizada por policiais civis da 26ª Delegacia e fiscais da Defesa Agropecuária e identificou os responsáveis pelo estabelecimento. Eles serão indiciados pela prática de crimes contra as relações de consumo.

Com informações da Agência Brasília