Corpo de Bombeiros ajuda em parto e bebê nasce saudável, no Sol Nascente

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Na manhã deste sábado (8/5), o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência e auxiliou no parto de uma menina.



O atendimento aconteceu no Condomínio Parque do Sol, no Sol Nascente, em Ceilândia. A mãe, de 18 anos, entrou em trabalho de parto e chamou o Corpo de Bombeiros.

Quando a equipe chegou no local, percebeu que o parto estava avançado e o nascimento aconteceria em breve. Assim, os militares optaram por fazer os procedimentos de auxílio ao parto na casa onde a mãe estava.

Às 9h18, a criança nasceu saudável e mãe e filha foram encaminhadas para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).