Com 385 mil casos, covid-19 mata oito brasilienses neste sábado (8/5)

RD Ricardo Daehn

Mais 912 casos de covid-19 foram constatados no DF, em menos de um dia - (crédito: Minervino Junior/ CB DA Press)

Entre sexta e sábado, mais 28 moradores do DF morreram em decorrência da pandemia de Covid-19. Outras três mortes foram notificadas na sexta-feira passada. Doze mortes incidiram no grupo de maiores

de 70 anos. Entre 60 e 69 anos, foram sete os casos de morte, enquanto no grupo entre 50 a 59, seis pessoas morreram. Dos 31 óbitos, apenas 10 não apresentavam comorbidades. O Gama, com quatro mortos, foi a localidade que concentrou o maior número de fatalidades.



Nos dados apresentados pela Secretaria de Saúde do DF aparece a confirmação de 385.763 casos de Covid-19. Em um dia, foram 912 casos a mais no DF. Do grupo de doentes, 95,7% foram recuperados, enquanto 2,1% evoluíram para óbito. A mediana de idades é de 39 anos, em relação aos casos de incidência da doença, enquanto, para os óbitos, a mediana é de 68 anos.

As comorbidades mais registradas encerram casos de cardiopatia e obesidade. As comorbidades estão presentes em 82,7% dos casos de mortes, e a mortalidade da doença se concentra em maiores de 80 anos.

Quanto à incidência, há maiores registros de casos em Sobradinho, Lago Sul, Plano Piloto e Sudoeste/Octogonal. Entre os casos notificados, chamam a atenção os números no Plano Piloto (36.649 casos), Taguatinga (30.932) e Ceilândia (42.722).