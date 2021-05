Em obra abandonada há seis anos, governo cria escola para 1,6 mil alunos

CB Correio Braziliense

As obras em Planaltina resultarão em mais duas escolas para a região que chegará à casa de 66 instituições - (crédito: SEEDF/ Divulgação)

Destinada, inicialmente, para funcionar como abrigo, e ociosa há seis anos, uma área de Planaltina foi adaptada para o futuro funcionamento do Centro Educacional Águas do Cerrado (Cedac). O governo estima que as obras de uma das escolas previstas (ao todo, serão duas) esteja concluída em julho.

Ao todo, o novo complexo possibilitará a criação de 1,6 mil vagas para estudantes. Num primeiro lote, 960 vagas atenderão à pré-escola, ao ensino fundamental e à educação profissionalizante de jovens e adultos. Numa segunda etapa, haverá o estabelecimento do Centro de Educação Infantil Pipiripau, previsto para receber 640 crianças. Oficinas de panificação devem ser contempladas pela criação da nova área.

Às margens da DF-345, as duas novas escolas têm investimentos de R$ 3 milhões, com recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF), estando previstas atividades em auditório, biblioteca, sala de informática e laboratório. Com a perspectiva positiva em Planaltina, o governo anunciou a reversão de um abrigo (em desuso) em São Sebastião para criação de novo complexo educacional.



A aplicação de R$ 397 mil na Escola Classe 16 (localizada no Condomínio Estância Nova Planaltina) resultou em reformas, como cobertura e renovação da pintura e da iluminação da quadra de esportes. Para além da melhoria, acessadas por estudantes, a comunidade (aos fins de semana) também utilizará o espaço. Atendendo a 1025 estudantes, a escola também contou com ajustes elétricos e hidráulicos.