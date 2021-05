MovimentaÃ§Ã£o esquenta o comÃ©rcio

S » SAMARA SCHWINGEL

Na véspera do Dia das Mães, o comércio local registrou um forte movimento no Distrito Federal. Os brasilienses que aproveitaram o fim de semana para garantir os presentes das mães surpreenderam os lojistas, que registraram boas vendas no período. Para hoje, os comerciantes acreditam que o fluxo de clientes ainda será satisfatório, considerando os consumidores que deixam para última hora.

Na tarde de ontem, no Brasília Shopping, a movimentação era intensa. Andreia Menezes, gerente de uma loja de pijamas e lingerie na unidade, afirmou que as vendas foram boas não só ontem, mas também durante toda a semana que antecedeu a data comemorativa. “Nós não esperávamos. Só recebemos o balanço oficial na segunda-feira, mas acredito que ultrapassamos as vendas de 2019, considerando que nesta época em 2020 estávamos de portas fechadas, devido à pandemia”, avaliou. Para ela, a ampliação do horário de funcionamento foi um dos principais motivos para a volta da intensidade do movimento, além da percepção dos clientes de que há segurança sanitária nas lojas físicas.

Nícia Goes, 48 anos, foi uma das pessoas que aproveitou o fim de semana para comprar um presente para a mãe. A engenheira, junto à filha Júlia Goes, 17, afirmou que deixou a compra para a véspera do Dia das Mães por causa do trabalho. “Eu trabalho muito durante a semana, por isso preferi sair hoje”, disse Nícia. Apesar de ter comprado um dia antes da comemoração, a moradora da Asa Norte disse que sabia o que queria comprar. “Não demoramos para escolher, pois já sabíamos mais ou menos o que queríamos. Amanhã (hoje), vamos fazer um almoço com minha mãe, os filhos e netos e entregar os presentes”, concluiu a engenheira.