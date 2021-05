CB Correio Braziliense

» Afogamento

Criança de dois anos cai em poço

Uma criança de 2 anos foi encontrada boiando em um poço na chácara da família, em Monte Alto, Padre Bernardo (GO), na manhã de ontem. Os familiares que a encontraram rapidamente começaram o resgate e realizaram manobras de reanimação. A família seguiu com a criança para a unidade de saúde mais próxima, mas, para reduzir o tempo de espera, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) se deslocou em sentido contrário para interceptar o carro da família, próximo à comunidade Vendinha (GO). Aos cuidados da equipe, o menino recebeu o protocolo de reanimação para vítimas de afogamento e foi levado para o Hospital Regional de Brazlândia (HRBz). A unidade já havia sido avisada, pelo CBMDF, que receberia um paciente crítico e sob procedimentos de ressuscitação pulmonar. No HRBZ, os bombeiros deram apoio à equipe médica, e a criança voltou a ter sinais vitais. O menino segue no hospital, recebendo os cuidados necessários. O CBMDF atendeu a ocorrência com uma viatura e três militares.



» nascimento

Bombeiros

fazem parto de bebê em casa

Na manhã de ontem, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência e auxiliou no parto de uma menina. O atendimento aconteceu no Condomínio Parque do Sol, no Sol Nascente, em Ceilândia. A mãe, 18 anos, entrou em trabalho de parto e chamou o Corpo de Bombeiros do DF. Quando a equipe chegou ao local, percebeu que o parto estava avançado e o nascimento aconteceria logo. Assim, os militares optaram por fazer os procedimentos de auxílio ao parto na casa onde a mãe estava. A criança nasceu saudável, e mãe e filha foram encaminhadas para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).