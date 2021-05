Dia de maratonar com a mãe

AL Ana Luiza Vinhote - Especial para o Correio Brazilienseona

(crédito: Edison Vara/Pressphoto)

O Dia das Mães é uma data especial para unir a família. Mesmo na correria do cotidiano, abre-se espaço e tempo para programas conjuntos. Uma boa opção nessa época de isolamento e prevenção contra a covid-19 é assistir filmes ou maratonar séries. Nada melhor do que aproveitar o dia para assistir ao lado da mãe.

O Correio fez uma lista de filmes e séries para que os diversos perfis de mães e filhos possam aproveitar o tempo em casa. De comédia a terror, passando por dramas e musicais para agradar a todos os gostos.

» Haja emoção!

Se você é ou tem aquela mãe que adora ver um drama com histórias tocantes e que sempre se emociona no final, essas são algumas opções de filmes

Que horas ela volta? — Longa brasileiro da diretora Anna Muylaert, Que horas ela volta?, de 2015, conta a história de Val (Regina Casé), uma mulher pernambucana que se muda para São Paulo para trabalhar como empregada doméstica. Ela tem uma filha, Jéssica (Camila Márdila), que cria e dá educação, mas passa a maior parte do tempo cuidando de Fabinho (Michel Joelsas), filho dos patrões. O filme, socialmente engajado, fala sobre a vida dupla da mãe, sobre o papel da empregada doméstica na criação das crianças do empregador e também é uma crítica à construção da chamada família tradicional brasileira, classe média alta do país e ao tratamento de empregadas domésticas. Disponível na plataforma do Telecine.

Lady Bird: A hora de voar — A história é focada na filha, mas a relação de maternidade é muito importante. Nesta produção, Christine (Saoirse Ronan), ou Lady Bird, como prefere ser chamada, está passando pelo processo de saída da adolescência e início da vida adulta, tendo que escolher a faculdade e lidar com as inseguranças do ensino médio. Ela tem uma relação conturbada com a cidade em que vive e, principalmente, com a mãe, com quem não se entende e briga rotineiramente. O longa é uma bela história de amadurecimento feminino sob a ótica de Greta Gerwig, diretora e roteirista. O filme pode ser alugado no Itunes ou visto no Google Play.

Gilmore girls: Tal mãe, tal filha — Com uma legião de fãs, Gilmore girls é uma unanimidade quando se mencionam séries que tratam do tema da maternidade. Lorelai Gilmore (Lauren Graham) é uma mãe solteira que precisa cuidar da filha adolescente Rory (Alexis Bledel) em uma cidade pequena, mas o que chama a atenção é que a relação das duas é de muita amizade. O seriado tem momentos de riso e de choro, contudo, é considerado um drama. Não só a amizade e maternidade são exploradas na série, que teve sete temporadas e foram ao ar entre 2000 e 2007, além de ser uma minissérie especial com as mesmas personagens lançada em 2016. Todas as temporadas estão disponíveis na Netflix.

» Hora de rir

para aquelas pessoas que sempre têm uma piada pronta para todas as situações, sempre estão brincando com tudo e que também amam ser surpreendidas

Minha mãe é uma peça — Clássico da nova geração do cinema brasileiro e uma homenagem ao grande ícone Paulo Gustavo. Trilogia, inspirada na mãe do ator, os filmes contam a história de Dona Hermínia (Paulo Gustavo), dona de casa e mãe de dois filhos, e aborda assuntos como separação, superação, aceitação, respeito e, acima de tudo, amor. Além de boas gargalhadas, deixa o lencinho perto, pois a emoção também é garantida. Os filmes estão disponíveis no Telecine.

Modern family — Série americana perfeita para maratonar com toda sua família reunida na sala de casa. A história é sobre a família de Jay Pritchett (Ed O’Neill), com uma verdadeira perspectiva sobre o dia a dia do convívio de todos os membros. Além de rir muito, a série aborda diversos assuntos importantes e presentes dentro de casa, como homoafetividade, adoção, divórcio, xenofobia e machismo. Uma forma legal de tratar os assuntos com bom humor e respeito. As 11 temporadas podem ser encontradas na Netflix.





Amor a toda prova — Com humor e um toque de romance, o filme conta a história de Cal (Steve Carell), um solteirão que conhece Jacob (Ryan Gosling), um homem badalado, que promete ajudá-lo a conquistar todas as mulheres que ele quiser. Porém as táticas de Jacob vão por água abaixo quando ele se apaixona, e o que Cal realmente quer é voltar para a esposa e os filhos. O filme pode ser visto na Globo Play.

» Muita aventura

Para trazer um pouco mais de adrenalina ao Dia das Mães, o Correio separou filmes e séries que vão do terror à ação e que mostram mulheres fortes. para uma mãe que tem interesse por uma aventura, uma história aterrorizante ou só quer levar uns sustos para rir depois.

A justiceira — Se a pedida é por ação, A justiceira é uma boa pedida. Riley (Jennifer Garner), uma mãe jovem, vê toda a família ser assassinada. Ela, então, passa anos se organizando e treinando para conseguir alcançar a tão esperada vingança. Riley vai atrás de cada um dos responsáveis pela morte de seus familiares e usa todas as armas possíveis para conseguir o objetivo traçado. O filme está disponível na Amazon Prime Video.

Bates Motel — Seriado prelúdio do longa Psicose, Bates Motel trata da relação entre Norman Bates (Fred Highmore) e Norma Louise Bates (Vera Farmiga). A série mistura suspense, terror e drama e possui cinco temporadas disponíveis no serviço de streaming Globoplay.

» Para cantar junto

Os musicais ajudam a levantar o astral e valem até como karaokê familiar.

Mamma Mia — Um clássico para mãe e filhos se emocionarem juntos. O filme se passa na Grécia e conta a história de Donna, proprietária de um hotel na ilha, enquanto organiza o casamento de sua filha, Sophie. Porém, o que ela não sabe é que a noiva convidou três ex-namorados da mãe para seu casamento, na esperança de descobrir quem é seu verdadeiro pai. A trilha sonora é por conta das músicas da banda Abba. O filme tem muita música e dança e pode ser alugado no YouTube ou visto na GloboPlay.

Sing — Quem canta seus males espanta — Animação perfeita para assistir domingo à tarde com toda a família. O filme conta a história de Buster, um coala, que faz uma competição musical para arrecadar dinheiro para seu teatro. Uma das participantes representa a jornada dupla da maternidade é Rosita, uma porca, que tem 25 filhos. Mesmo com muitas tarefas domésticas, ela não desiste do sonho de se tornar cantora e ter sucesso nos palcos. O filme pode ser alugado no YouTube ou visto na GloboPlay.

Crazy ex-girlfriend —Rachel Bloom interpreta a personagem principal da série, Rebecca Bunch, uma jovem advogada em Nova York. Após reencontrar Josh, uma paixão antiga da adolescência, a jovem decide deixar tudo para atrás e se muda para West Covina, Califórnia, onde Josh mora, para reconquistar seu antigo amor. Com humor, a personagem transforma momentos mundanos em verdadeiros espetáculos da Broadway. Todas as temporadas estão disponíveis no catálogo da Netflix.