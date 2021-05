Eixo capital

CB Correio Braziliense

Casamento também na política

A ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda (PL), tem voo solo, mas não descola da história do marido, o ex-governador José Roberto Arruda. Na semana passada, nas comemorações pelo aniversário de 28 anos de Águas Claras, ela divulgou um vídeo com imagens do lançamento da cidade, quando Arruda, então secretário do governo Roriz, planejava a construção do metrô e sonhava com os primeiros arranha-céus. Não se enganem, o casal está colado na política.

Caminho mais tranquilo

Amigos de Rodrigo Rollemberg (PSB) já começam a divulgar a possível candidatura do ex-governador à Câmara dos Deputados em 2022. De duas uma: ele não deseja voltar ao Palácio do Buriti, em meio a tantas crises na saúde pública decorrentes da pandemia, ou procura o caminho mais fácil para voltar à política. No PSB, a candidata natural ao governo é a senadora Leila Barros.



Desabafo por escrito

Em teletrabalho, o superintendente regional do Sebrae, Valdir Oliveira, tem se dedicado com afinco ao trabalho de escrever artigos. Ele tem muito a dizer, especialmente sobre formas de superar a crise. Mas, com distanciamento social, fica difícil transmitir suas ideias. Por isso, mergulha nos textos.

Só papos

“Tudo bandido. Entra um policial numa operação normal, leva um tiro na cabeça em cima de uma laje, lamentavelmente essas quadrilhas de narcotráfico são verdadeiras narcoguerrilhas, têm controle sobre determinadas áreas”

General Hamilton Mourão, vice-presidente da República sobre a morte de 28 pessoas no Jacarezinho, no Rio, em operação policial para combater o tráfico de drogas



“Sem provas, Mourão classifica mortos no Jacarezinho como ‘tudo bandido’. Tudo ‘bandido’ é a familícia do presidente da República”



Deputada Érika Kokay (PT-DF), aproveitando a oportunidade para criticar o presidente Jair Bolsonaro e o vice, Hamilton Mourão

Mandou bem

Nos Estados Unidos, há tantas vacinas contra coronavírus que há campanhas para que as pessoas topem ser imunizadas.

Mandou mal

São Paulo já conta com o registro de 100 mil mortes por covid-19. Ou seja, um a cada quatro óbitos ocorreu no estado.

A pergunta que não quer calar….

A vacinação vai impedir a terceira onda de covid no país?

Enquanto isso... Na sala de Justiça

A decisão do STJ de declarar a incompetência da Justiça do DF para processar os gestores denunciados na Operação Falso Negativo cria um precedente importante. Muitos processos envolvendo desvios na saúde pública do DF podem ser retirados das mãos dos promotores do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e remetidos ao Ministério Público Federal. O argumento é de que, como os contratos são custeados com recursos federais, a competência seria da Justiça Federal. A medida pode dificultar redução do controle e fiscalização dos gastos na saúde do DF.

Sem acordo fechado com Lula

O presidente do PV-DF, Eduardo Brandão, ressalta que o encontro do deputado Israel Batista (PV-DF) com o ex-presidente Lula foi um compromisso pessoal do parlamentar, sem nenhuma ligação com o partido. A executiva nacional do PV não foi consultada nem participou da agenda. Segundo Brandão, não se trata de uma sinalização de apoio ao projeto do PT para eleição de Lula à Presidência da República, mas o PV concorda com a possibilidade de formar uma coalizão contra Jair Bolsonaro.

Animado

A volta do ex-presidente Lula à política criou um clima de entusiasmo entre os petistas. O deputado distrital Chico Vigilante (PT) disse que Lula está muito bem de saúde e animado para brigar para derrotar o bolsonarismo.

Protesto solitário

No próximo fim de semana, Brasília será tomada por produtores rurais que vêm protestar contra o STF. Eles pediram ao governador Ibaneis Rocha autorização para se alojarem na Granja do Torto. Solicitação negada. Ibaneis disse que só atenderia um pedido oficial do governo federal. Não rolou. Ninguém no Executivo quer colocar no papel o apoio a um protesto contra o Judiciário.

À QUEIMA-ROUPA

Márcio Buzar

Engenheiro civil, ex-diretor-geral do DER e ex-diretor de Edificações da Novacap

O senhor e outros quatro gestores da Novacap e da Secretaria de Obras e Novacap foram apontados pela Polícia Civil como responsáveis pela queda do viaduto da Galeria dos Estados ocorrida em fevereiro de 2018. De quem é a responsabilidade, afinal?

O Viaduto do Eixão pertence ao DER-DF conforme Decreto 6.632, de 03 de março de 1982. O viaduto é parte inseparável da rodovia DF-002 (Eixo Rodoviário), portanto, não há qualquer dúvida de que o viaduto está sob a jurisdição e responsabilidade do DER-DF, conforme referido decreto. A Novacap não teve qualquer responsabilidade pela viabilização de recursos muito menos competência para a execução da obra, tendo em vista que, por força do referido decreto, aquele viaduto sempre esteve sob a jurisdição do DER-DF.

Por que nenhuma providência foi tomada?

Em 2012, o TCDF oficiou o então diretor-geral do DER-DF, Fauzi Nacfur, de que o Viaduto do eixo Rodoviário (“Eixão” Sul - DF002) necessitava de manutenção urgente. Ele respondeu ao TCDF que era responsável pelo viaduto, mas que os recursos destinados para a reforma de viadutos eram insuficientes. Durante a gestão do governador Agnelo, todos os recursos foram dirigidos para as obras da Copa, Inclusive a da construção do Estádio Nacional Mané Garrincha. Chamo atenção para ressaltar que o DER-DF possui corpo técnico qualificado para executar e ou fiscalizar obras de recuperação. Durante quatro anos em que esteve à frente do DER-DF, o Diretor Geral, engenheiro Fauzi Nacfur, conhecedor do relatório do TCDF que apontava a necessidade de recuperação do Viaduto. Não tomou qualquer providência para atender as exigências daquele Tribunal de Contas e não fez nenhuma manutenção no viaduto durante seus quatro anos em sua gestão.

E na gestão de Rodrigo Rollemberg?

O Diretor do DER-DF entre 2015 e 2017, Henrique Luduvice, também conhecedor da situação crítica do viaduto, durante os três anos em que esteve à frente do órgão, nunca providenciou qualquer convênio para a transferência de recursos e delegação de competência à Novacap para que realizassem serviços e obra de recuperação naquele viaduto. Ressalte-se que a Novacap é uma empresa que trabalha somente quando provocada por outros órgãos da estrutura do DF mediante convênio firmado, de acordo com as normas legais, conforme determinação do TCDF.

A investigação da Polícia Civil indicou que houve responsabilidade da Secretaria de Obras e da Novacap...

Um advogado moveu Ação Popular relativamente ao desabamento do Viaduto contra Júlio Menegotto e contra mim. O advogado não logrou êxito em sua ação. Pelo contrário, foi condenado pelo juiz Carlos Maroja em decisão confirmada em última instância pelo TJDFT por “litigância de má-fé”, justamente por tentar ludibriar o Poder Judiciário no evento do desabamento do Viaduto do Eixão. A senhora delegada que está à frente do caso certamente não teve a oportunidade de tomar conhecimento da sentença. Temos a certeza de que, se ela tivesse conhecimento dessa decisão judicial, teria feito encaminhamento diverso, absolvendo de qualquer pedido de indiciamento diretores da Novacap e secretários de obra, que estão sendo vítimas de uma interpretação equivocada por parte de quem preside esse inquérito. Não sobram dúvidas de que esse inquérito policial deverá ser reformado ou não conhecido pelo Ministério Publico.