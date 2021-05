CB Correio Braziliense

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.



Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.



Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.



Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Língua inglesa

Com experiência no exterior, o professor Francisco H. de Paula ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas incluem apostilas e saem por R$ 50 a hora, para um estudante, ou por R$ 80, para duas pessoas. Informações: fpaula2@hotmail.com ou 9 9934- 0926.

Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.



Saúde EaD

A Unidas (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde) lançou a sua plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas, em breve. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/ Contato: (11) 9 7419-5753 / E-mail: campus@unidas.org.br.





Bibliofest

As inscrições para as oficinas culturais gratuitas da segunda edição do Bibliofest estão abertas. Ao todo, são 15 oficinas direcionadas a crianças, jovens e adultos. Além dos workshops, a programação também conta com 20 bate-papos e encontros com escritores, ilustradores, bibliotecários e artistas. Os objetivos da Agenda 2030 são o viés do II Bibliofest. Entre os nomes confirmados, estão a cartunista e chargista Laerte, os escritores Milton Hatoum e Ricardo Lísias, a escritora Maria Valéria Rezende, a ecóloga Nurit Bensusan, os ilustradores Roger Mello e Jefferson Costa, ganhador do prêmio Jabuti em 2019, além de grandes nomes do cenário local e nacional. A II Bibliofest acontece até 16 de maio, das 10 às 20h, pelo canal ABDF Hoje (https://www.youtube.com/c/ABDFHoje). As inscrições estão disponíveis no link https://abdf.org.br/bibliofest/.



Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.



Estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com processo seletivo aberto para estudantes interessados em estagiar na Caixa Econômica Federal. A oferta contempla alunos do ensino médio (regular e EJA), do ensino técnico e de nível superior, dos cursos de arquitetura e urbanismo, direito e engenharias. As inscrições podem ser feitas no site do CIEE: ciee.org.br, até 31 de maio.



Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de aulas virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilíngues sem sair de casa. Interação com professores e colegas de turma durante os encontros virtuais. Inglês para concursos e turmas de conversação. Matrículas abertas para cursos regulares. Três aulas gratuitas. Informações: 9 8625-5298 ou www.instagram.com/ciistgiles.

Kung Fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília inicia o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados a conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shaolinbsb.com.br.



Terapia pelo movimento

Em maio, o Coletivo CorpoConsciente vai investigar as relações entre corpo e palavra. O grupo vai realizar quatro encontros on-line para quem tiver interesse em experimentar as inter-relações entre corporeidade, movimento, palavra, fala, som, escrita e afeto. Os encontros virtuais ocorrem nos dias 7, 14, 21 e 28 de maio, das 9h às 11h. O investimento é de R$ 240 e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail: coletivocorpoconsciente@gmail.com.



Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até 1 mil metros. Os preços vão de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil, vindo de Boituva (SP), alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.

Casa Vintage

» No fim de semana em que é celebrado o Dia das Mães, o CasaPark realiza a primeira edição deste ano da Casa Vintage, uma feira que reúne expositores que comercializam antiguidades, mobiliário de época, adornos, arte, joias e relógios novos e antigos, selos, moedas, vinis e objetos colecionáveis. O evento homenageia o antiquário Décio Andrade, curador da feira e ex-presidente da Associação dos Antiquários de Brasília, falecido em 2020. Seguindo todos os protocolos sanitários, a Casa Vintage acontece na Praça Central do CasaPark, das 11h às 20h. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.



Audiodescrição

» Estão abertas, até 18 de maio, as inscrições para o curso de audiodescrição que será ministrado por Sofia Fiore: 100% on-line e gratuito, direcionado para gestores culturais, educadores e pessoas interessadas. A formação será realizada por meio de quatro encontros ao vivo, nos dias 22 e 29 de maio, e 5 e 12 de junho, com material de apoio disponibilizado aos participantes. O projeto é uma realização do Beco da Coruja Produções, com produção do Instituto Janelas da Arte e recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF).

Grita geral

QUADRA ABANDONADA

O abandono de uma quadra de futebol na comercial da Quadra 13, do Setor Leste do Gama, é um problema antigo na região, conforme relata o segurança patrimonial Aloísio Marcos de Moreira, 48 anos. “A quadra foi desativada e ficou somente o espaço sem utilidade. Já existe pavimentação e ao redor há árvores plantadas na calçada. O espaço poderia ser utilizado em prol da comunidade, para um futuro projeto de construção de um ginásio poliesportivo ou praça”, sugeriu.



» A Administração Regional do Gama e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) informaram que estão em processo de contratação de empresa para a reforma de várias quadras esportivas da cidade.

EMISSÃO DE DOCUMENTO



O fotógrafo Carlos Ramirez, de 34 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para relatar que está tendo problemas para emitir a Autorização Eletrônica para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e) no aplicativo do Detran. “Eu já fui pessoalmente no Detran tentar resolver, liguei no 154, na Ouvidoria e quando eu vou pessoalmente eles falam que está tudo atualizado e pronto para transferir. Porém, quando eu acesso o sistema aparece a mensagem que o número do meu CRV não bate com a base nacional de dados”, explica. Além do ATPV-e, Carlos conta que está tendo problemas para emitir o CRLV.



» O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) respondeu que o cidadão procurou os canais adequados para tratar o assunto, que são a Ouvidoria e o e-mail do App Detran, e que, no caso, a equipe técnica atualizou o sistema. “O documento solicitado por ele já está disponível”, informou o órgão.

crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press - 27/3/21

Nas águas do lago

O Lago Paranoá é o principal destino dos praticantes de esportes aquáticos do Distrito Federal. Durante o fim de semana, o local é bastante frequentado por banhistas e esportistas.

É importante lembrar que estamos na pandemia, e que medidas como o distanciamento social devem ser respeitadas. Evite aglomeração!