Dados deste domingo (9/5) da covid-19: 26 mortes e mais 925 casos

CB Correio Braziliense

Com contingente de 513 mil vacinados, DF tem mais de 370 mil pessoas recuperadas da doença - (crédito: Marcelo Ferreira/ CB DA Press)

O mais recente boletim de dados relacionados à propagação e às mortes decorrentes da covid-19, detalhado pela Secretaria de Saúde do DF, mostrou que, neste domingo (9/5), foram notificadas as mortes de 26 pessoas, 18 delas moradoras do DF. Numa soma, 15 óbitos ocorrem entre pessoas com idades entre 50 e 59 anos, e entre 70 e 79 anos. Dos casos de mortes, notificadas 23 pessoas apresentavam histórico de comorbidades. No conjunto de óbitos, 14 eram homens.



A propagação do coronavírus no DF já contabilizou 386.688 casos da doença, com mais de 370 mil recuperados e um total de 8.113 óbitos. Em um dia, 925 casos novos da doença foram computados. As maiores ocorrências numéricas dos casos compreende as regiões administrativas de Sobradinho, Lago Sul, Plano Piloto e Sudoeste/Octogonal. Totalizando 23,4%, as áreas do Plano Piloto e de Ceilândia tornam-se localidades críticas em relação à ocorrência de casos. O DF já contabiliza 513.029 pessoas vacinadas.