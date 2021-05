Polícia Militar prendeu, neste domingo (9/5), autor de feminicídio

CB Correio Braziliense

O homem preso na casa do pai tinha várias passagens anteriores por sucessivos crimes - (crédito: Editoria de Arte/ CB DA Press)

Com uma lista de passagens por crimes que incluíam violência, ações contra o patrimônio, casos de violência doméstica, o autor de feminicídio, na quadra 329, do Itapoã, foi encaminhado à 6ª DP, por volta das 18h30 deste domingo (9/5). Há menos de uma semana, ele teve a tornozeleira eletrônica, atrelada a caso de medida protetiva, retirada.

A Polícia Militar tomou conhecimento do crime, na manhã de domingo, dia das mães. Segundo a vizinhança, havia constância nos desentendimentos entre a mulher e o criminoso. No local do assassinato, uma equipe do Samu tentou realizar os primeiros socorros, porém a vítima não resistiu às consequências da violência. A perícia coube à Polícia Civil.

Com a intensificação do policiamento na área, o autor, que estava foragido, teve muitas das ações descritas por familiares dispostos a colaborar com a polícia. O paradeiro do homem se desfez por volta das 18h. Uma equipe realizava patrulhamento próximo à casa do pai do autor do feminicídio. Na área, populares informaram que ele estava dentro da casa. Com a aproximação da equipe de militares, o homem se entregou.