Capital S/A

Embrapa inova com a pimenta amarela

A cadeia produtiva de pimentas ganhou mais uma opção de cultivo e, com ela, a possibilidade de os produtores reforçarem a renda pelo aumento da oferta de um produto com características diferenciadas. A pimenta BRS Araçari, desenvolvida pelo Programa de Melhoramento Genético de Capsicum (pimentas e pimentões) da Embrapa Hortaliças no DF veio juntar-se à BRS Juruti, de cor vermelha, e à BRS Nandaia, alaranjada, primeiras cultivares nacionais de pimenta habanero, lançadas em 2016.

Baixo ardor

A nova pimenta produz frutos amarelos, quando maduros e apresenta baixa pungência (ardor). Tem potencial para atender o mercado de frutos frescos e nichos de mercado voltados para produtos diferenciados à base de pimentas, como molhos, geleias, chutneys, mostardas e patês.

Alto teor de vitamina C

Suas plantas são vigorosas, de porte elevado, o que favorece a colheita manual. É precoce e tolerante ao frio e mostra alto rendimento em cultivo protegido, além da excepcional qualidade sensorial (tamanho, cor, sabor e aroma) e alto teor de vitamina C .





Resistente a doenças

No quesito produtividade, em cultivo convencional na região Centro-Oeste, a BRS Araçari produz em média 13 t/ha em campo aberto e 36 t/ha em cultivo protegido, em três meses de colheita, com uma população de 25 mil plantas. A nova pimenta também apresenta resistência a doenças.

Prêmio para iniciativas empreendedoras

O Grupo Levvo — empresa de fast food— que possui 7 franquias do McDonald's e 25 pontos de venda da rede no DF e em Goiás —, lançou uma campanha para incentivar e valorizar o olhar empreendedor do brasileiro que, mesmo em situações adversas, encontra soluções criativas. A iniciativa surgiu para estimular ideias que podem impactar positivamente a vida de outras pessoas durante a pandemia.

Motor de transformação

“Devemos estimular o empreendedorismo para que seja um motor de transformação social e econômica. Principalmente nesse momento tão difícil que estamos passando”, afirma a presidente do Grupo Levvo, Laura Oliveira.

O você fez de diferente?

Para participar basta responder a pergunta: “O que você fez de diferente e empreendedor para segurar a sua onda e de outras pessoas neste momento desafiador?" As respostas devem ser publicadas no Instagram, acompanhadas de uma foto ilustrativa e da hastag #LevvandoTransformação. As duas melhores ideias serão premiadas com R$ 1 mil. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de maio. Informações no instagram @mcdonalds_levvo e o site: www.grupolevvo.com.br

Dani.Holzbach em Brasília

Uma das marcas de moda que mais crescem no Brasil, a Dani.Holzbach acaba de abrir as portas na Comercial da QI 05 do Lago Sul. Valorizando a cadeia produtiva nacional — com fábrica e showroom localizados em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul —, a marca abriu aqui a primeira loja fora do estado gaúcho. Lá possui 10 unidades de venda.

Desafio

A empresa chega à capital federal em um momento desafiador. “Nossa ideia era fazer um evento para celebrar a nossa chegada, mas, em função da pandemia, optamos por focar em nossos produtos que, além da qualidade, têm preços muito competitivos.”, conta Luana Cavalheiro, gaúcha de Santo Angelo, há anos uma fiel consumidora da Dani.Holzbach, e agora responsável pelo endereço brasiliense.

Qualidade e preço

"Chegamos em um momento econômico atípico, mas apostamos no diferencial da marca como ponto importante para conquistar a brasiliense. Os tecidos e o acabamento também são elogiados. O consumidor hoje quer qualidade associada a preço", completa a franqueada da D.H no Distrito Federal.

Distrito Federal.