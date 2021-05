Adolescente de 14 anos é assassinado durante festa em Samambaia

DD Darcianne Diogo

Kennedy Juan de Farias foi morto a facadas na madrugada deste domingo (9/5), na QR 502 - (crédito: Arquivo pessoal/ Reprodução)



A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o assassinato de um adolescente de 14 anos, em Samambaia Sul. Kennedy Juan de Farias foi morto a facadas na madrugada deste domingo (9/5), durante uma festa, na QR 502 da região.



Segundo as investigações, o dono do evento teria discutido com o adolescente e lhe ordenado para sair da festa. Após isso, o homem entrou na residência, buscou uma faca e desferiu contra o tórax de Kennedy.



Procurada pela reportagem, a Polícia Militar do DF (PMDF) afirmou que encontrou o corpo do menor na QR 502 ferido por arma branca. O Corpo de Bombeiros compareceu ao local e constatou o óbito. Até a última atualização dessa reportagem, ninguém havia sido preso.



Amigos e familiares usaram as redes sociais para lamentar a morte de Kennedy. “Perdi o grande amor da minha vida. Filho eu vou amar você por toda minha vida, que Deus te receba de braços aberto”, escreveu a mãe. Uma amiga escreveu: “Tá com Deus, vai na fé [...] O tempo passa, o sofrimento não acaba, ameniza. Ninguém esquece um filho que morreu, é lógico! Fim de semana trágico abala o psicológico [...] A vida é uma guerra, se engana quem pensa que é o jogo”, lamentou.