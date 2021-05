Gama, Paranoá e Fercal ficam sem energia nesta segunda-feira (10/5)

JM Jéssica Moura

Moradores e comerciantes de três regiões do Distrito Federal ficarão sem energia nesta segunda-feira (10/5). A Neoenergia (Antiga CEB) vai interromper o fornecimento em setores do Gama, Paranoá e Fercal para promover reparos na rede elétrica.

No Gama, o corte está previsto para começar às 8h50. Por lá, os funcionários da Neoenergia vão realizar serviços de manutenção preventiva na rede, o que requer a suspensão da energia até às 13h na quadra 13, o que afeta os conjuntos de A a C; conjunto 15, conjuntos A, B (lotes ímpares).

Em seguida, a interrupção é no Paranoá. Na região, o corte será mais longo, e vai das 9h às 18h. Por causa do lançamento de cabos, a área do Altiplano Leste, Fazenda Paranoá dos lotes de 1 a 4 ficarão sem luz.

Na Fercal, a suspensão do serviço também tem início às 9h, mas termina às 16h30. Em função da manutenção preventiva na rede, vários setores terão o fornecimento elétrico interrompido: DF-150 (Rua do Mato: lotes de 1 a 38-B, 40, 41, 42, 44, 56, 57, 62, 77, 82) e km4 da DF-205 (Fazenda Boa Vista: chácaras 117, 213, 214, 214-A, 214-C, 215-A, 215-B, 216, 216-A, 216-B, 217, 217-B).

O canal de atendimento ao cliente continua pelo telefone 116. Para quem está fora de Brasília, pode entrar em contato com a companhia pelos telefones 0800 061 0196 ou 0800 701 01 55, para os clientes com deficiência auditiva.