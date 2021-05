Vídeo: policiais do DF apreendem duas toneladas de maconha no MS

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PMDF)

Mais de duas toneladas de maconha foram apreendidas entre as cidades de Ponta Porã e Amambai, ambas no Mato Grosso do Sul, neste sábado (8/5). A Operação Horus foi uma ação conjunta entre policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) do Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.

A ação ocorreu na Rodovia MS-295, que teve o policiamento reforçado. O motorista de um caminhão foi abordado e, com ele, foram encontrados 116 fardos da droga, que somavam 2.365,8kg.

Diante da descoberta, o motorista abandonou o veículo e fugiu para um milharal. Até o momento da publicação desta matéria, ele não foi localizado.

O Bope da PMDF participa de treinamento de cooperação com os militares do Mato Grosso do Sul. A equipe, que desembarcou no local em 26 de abril, permanece no estado até este sábado (15/5). O treino envolve missões como infiltração de terreno, operações ribeirinhas e táticas especiais.