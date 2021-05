Escritório com vaga para negros presta queixa na delegacia de crimes raciais

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Caio Gomez/CB/ DA Press)

O advogado Max Telesca está registrando queixa, na tarde desta segunda-feira (10/5), na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin-DF), por injúrias raciais após a divulgação de uma vaga de estágio exclusiva para candidatos negros. O caso ocorreu no sábado (8/5).

Segundo o advogado Beethoven Andrade, que está acompanhando Telesca, os ataques ao processo seletivo continuaram ao longo dos últimos dias. Andrade informou que a Secretaria de Justiça do Distrito Federal (Sejus), por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos, está acompanhando o caso para tomar as medidas cabíveis dentro da competência.

"Estamos fazendo a queixa para identificar qual foi o teor da ameaça. Sabemos que houve a continuação das primeiras ocorrências, dentro do mesmo grupo e em grupos contíguos. Não houve ameaças contra a integridade do Max, mas em torno do processo seletivo que ele abriu e das primeiras denúncias. Continuaram com as ilações, agravando o que aconteceu em um primeiro instante. Estamos passando para a Polícia Civil para ser apurado", afirmou Andrade ao Correio.

O advogado também informou que a Comissão de Igualdade Racial Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB-DF) também está acompanhando o caso e vai se reunir no fim da tarde desta segunda (10/5). O grupo pretende denunciar o ocorrido ao Tribunal de Ética e Disciplina.

Entenda

O escritório Telesca e Advogados Associados anunciou uma vaga de estágio em alguns grupos de WhatsApp. Na divulgação da oportunidade, o escritório ressaltou que a vaga de estágio na área de Direito seria “exclusivamente para afrodescendentes."

O anúncio causou reações contrárias nos grupos em questão. Enquanto alguns defenderam a iniciativa, outros a criticaram duramente, tendo ainda os que debocharam e teceram comentários considerados racistas.



Sobre a vaga, Max Telesca afirmou ter buscado uma política afirmativa e inclusiva. O advogado tem histórico com causas que envolvem minorias, tendo sido o representante, por exemplo, da primeira mulher trans a ingressar nas Forças Armadas.