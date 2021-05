Papo de concurseiro

MF Mariana Fernandes

(crédito: Vinicius Cardoso Vieira/Esp. CB/D.A Press)

Novo concurso do TJDFT em estudo

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) confirmou a intenção de viabilizar um novo concurso para efetivos e antecipou que está fazendo um levantamento de cargos vagos e especialidades. Mas, ao que tudo indica, o edital ainda vai demorar para dar o ar da graça. Isso porque, apesar das tratativas sobre o tema, o processo não chegou sequer à fase de contratação de banca examinadora. Assim, o próprio órgão informou à coluna que entende que não haverá tempo hábil para realização desse concurso ainda em 2021, e frisou: “estamos apenas no levantamento de necessidades”. De qualquer forma, esse é o primeiro passo para abertura do concurso público. O tribunal ainda terá que verificar a disponibilidade orçamentária, elaborar o edital e realizar a licitação para contratar a banca organizadora. A informação também foi confirmada recentemente pelo presidente do TJDFT, Romeu Gonzaga Neiva. Segundo ele, com a mudança do atendimento para o ambiente virtual e com servidores trabalhando de casa, algumas carreiras ficaram obsoletas e, com isso, há a necessidade de novos concursos para técnicos e também para magistrados.







Quem quer ser promotor?

Um novo concurso público para o Ministério Público de Goiás ganhou força e deve ter preparativos agilizados. Nesta semana, o procurador-geral de Justiça do Estado determinou a realização deste novo edital. O certame será destinado ao provimento de 39 vagas de promotor de Justiça substituto. A realização do concurso visa atender à necessidade de prover os cargos vagos, de forma a “possibilitar o regular funcionamento e a continuidade dos serviços prestados pela instituição”. Como providência inicial, foi determinada a comunicação da abertura do concurso ao Conselho Superior do MP (CSMP), a quem cabe aprovar o edital.







Edital para a Educação à vista

A Secretaria de Educação do DF pode abrir um novo concurso ainda neste ano. A informação foi confirmada pelo subsecretário de Gestão de Pessoas da pasta, Idalmo Santos, em entrevista à coluna. Segundo ele, o certame já está autorizado e existe previsão de que as nomeações ocorram em 2022. No momento, a secretaria busca formar uma equipe de trabalho para organizar a seleção e estuda também as carências do órgão para definir quais cargos oferecer. Mas, o subsecretário

adiantou que, além de vagas para professores,o certame pode trazer chances para orientadores educacionais e analistas em educação. Além disso, a pasta analisa a criação de um novo cargo de especialista. Esse profissional terá formação em licenciatura, poderá atuar como coordenador pedagógico, mas também em outras atividades que não são de regência de classe, como na área central e intermediária da secretaria.









Concurso nacional

A Agência Nacional de Mineração (ANM) encaminhou ao Ministério da Economia um pedido de autorização para realizar dois concursos públicos para servidores efetivos que juntos somam 190 vagas. Um certame visa preencher 40 vagas para o cargo de segurança de barragens e, o outro, 150 chances na carreira de especialista. Atualmente, a agência está com processo seletivo em andamento para contratação de 40 profissionais temporários. A seleção exige nível superior e oferece salário de R$ 8.300. As provas serão aplicadas no próximo domingo.







Gabaritos hoje



Após uma verdadeira novela que tentou barrar a aplicação de provas do concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF), finalmente os candidatos realizaram os exames no último domingo. Agora, a ansiedade é pelos gabaritos. De acordo com o Cebraspe, banca organizadora da seleção, as respostas preliminares serão divulgadas hoje. Os recursos contra os gabaritos poderão ser interpostos em 12 e 13 de maio. O concurso oferece 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. O salário inicial de profissionais da PRF é de R$ 9.899,88, para jornada de trabalho de 40 horas por semana.

Atenção, concurseiros do DF

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) está com inscrições abertas para cargos de assistentes, de nível médio, e analistas de negócios internacionais, de nível superior. O edital oferta uma vaga imediata, mas haverá formação de cadastro de reserva. Os aprovados serão lotados em Brasília. O salário varia entre R$ 2.826,69 e R$ 7.654,75. Os interessados poderão se inscrever até as 18h de 31 de maio, pelo site do Cebraspe (www.cebraspe.org.br). A taxa de participação varia de R$ 64,22 a R$ 82,57. A primeira etapa, composta por provas objetivas e discursivas, será aplicada em 20 de junho.









IBGE

As últimas provas dos processos seletivos simplificados do IBGE que ao todo ofereceram 6.500 vagas, serão realizadas no próximo domingo, no Rio de Janeiro. Desta vez, farão os exames, candidatos à seleção com 300 vagas para cargos de agentes de pesquisas por telefone. A aplicação será das 13h às 17h e o candidato pode consultar seu local de prova no site da banca organizadora, o Cebraspe, a partir de hoje. Ao todo, o instituto ofereceu 5.623 vagas para agente de pesquisas e mapeamento, 552 para supervisor de coleta e qualidade, com chances em todos os estados do país. E, 300 vagas para agente de pesquisas por telefone e 25 para supervisor de pesquisas, para atuação no Rio de Janeiro.

E a prova da PF?

Até o momento, as provas do concurso com 1.500 vagas da Polícia Federal (PF) estão confirmadas para 23 de maio. Mas, é possível que haja muita reviravolta. O advogado José Moura Neto, o mesmo que lutou para o adiamento dos exames da PRF, já informou que está se movimentando para solicitar a suspensão da etapa presencial, devido à pandemia de covid-19. Já de acordo com o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), Luís Boudens, o calendário oficial deve ser mantido. Segundo ele, a corporação está se esforçando para que as datas não sejam alteradas.