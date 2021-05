CB Correio Braziliense

Jornadinha Literária

Amanhã, das 14h às 15h30, o escritor e ilustrador Ivan Zigg participa do ciclo de conferências da Jornadinha Literária. Em “A ilustração é mais que palavra em imagem”, o multiartista abordará a evolução das publicações e a contribuição do gênero para ampliar as fronteiras dos leitores. O evento é aberto ao público, mas com vagas limitadas a 100 participantes. Inscrições gratuitas pelo e-mail jornadaliterariadf@gmail.com.

Audiodescrição

Estão abertas, até 18 de maio, as inscrições para o curso de audiodescrição que será ministrado por Sofia Fiore: 100% on-line e gratuito, direcionado para gestores culturais, educadores e pessoas interessadas. A formação será realizada por meio de quatro encontros ao vivo, nos dias 22 e 29 de maio, e 5 e 12 de junho, com material de apoio disponibilizado aos participantes. O projeto é uma realização do Beco da Coruja Produções, com produção do Instituto Janelas da Arte e recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF).



CURSOS

Estudos

Aos interessados em estudar em outro país, o Colégio Seriös oferece o projeto College Connection, em parceria com a empresa Daqui Pra Fora, consultoria educacional responsável por preparar os estudantes brasileiros para os processos seletivos de universidades estrangeiras. O programa conta com novas temáticas para capacitar os alunos da rede de ensino. Para mais informações sobre o projeto, basta enviar um email para proativa@proativacomunicacao.com.br ou telefonar para 9 9216-9188 (Flávio Resende) ou 9 9308-5704 (Gabriella Collodetti).

Saúde EaD

A Unidas (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde) lançou a sua plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas, em breve. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/ Contato: (11) 9 7419-5753 / E-mail: campus@unidas.org.br.



Língua inglesa

Com experiência no exterior, o professor Francisco H. de Paula ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas incluem apostilas e saem por R$ 50 a hora, para um estudante, ou por R$ 80, para duas pessoas. Informações: fpaula2@hotmail.com ou 9 9934- 0926.



Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.



Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.



Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.



Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.



Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.



Bibliofest

As inscrições para as oficinas culturais gratuitas da segunda edição do Bibliofest estão abertas. Ao todo, são 15 oficinas direcionadas a crianças, jovens e adultos. Além dos workshops, a programação também conta com 20 bate-papos e encontros com escritores, ilustradores, bibliotecários e artistas. Os objetivos da Agenda 2030 são o viés do II Bibliofest. Entre os nomes confirmados, estão a cartunista e chargista Laerte, os escritores Milton Hatoum e Ricardo Lísias, a escritora Maria Valéria Rezende, a ecóloga Nurit Bensusan, os ilustradores Roger Mello e Jefferson Costa, ganhador do prêmio Jabuti em 2019, além de grandes nomes do cenário local e nacional. A II Bibliofest acontece até 16 de maio, das 10 às 20h, pelo canal ABDF Hoje (https://www.youtube.com/c/ABDFHoje). As inscrições estão disponíveis no link https://abdf.org.br/bibliofest/.



Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.



Estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com processo seletivo aberto para estudantes interessados em estagiar na Caixa Econômica Federal. A oferta contempla alunos do ensino médio (regular e EJA), do ensino técnico e de nível superior, dos cursos de arquitetura e urbanismo, direito e engenharias. As inscrições podem ser feitas no site do CIEE: ciee.org.br, até 31 de maio.

Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de aulas virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilíngues sem sair de casa. Interação com professores e colegas de turma durante os encontros virtuais. Inglês para concursos e turmas de conversação. Matrículas abertas para cursos regulares. Três aulas gratuitas. Informações: 9 8625-5298 ou www.instagram.com/ciistgiles.

Kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília inicia o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados a conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shaolinbsb.com.br.



Terapia pelo movimento

Em maio, o Coletivo CorpoConsciente vai investigar as relações entre corpo e palavra. O grupo vai realizar quatro encontros on-line para quem tiver interesse em experimentar as inter-relações entre corporeidade, movimento, palavra, fala, som, escrita e afeto. Os encontros virtuais ocorrem nos dias 7, 14, 21 e 28 de maio, das 9h às 11h. O investimento é de R$ 240 e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail: coletivocorpoconsciente@gmail.com.



Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até 1 mil metros. Os preços vão de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil, vindo de Boituva (SP), alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 3/5/21

Aurora candanga

O amanhecer em Brasília nesta época do ano, além de frio, é belo. Seja na Esplanada dos Ministérios ou em qualquer outro ponto do Distrito Federal, o espetáculo da natureza é garantido. Poesia em forma de paisagem.

O TEMPO EM BRASÍLIA

Poucas nuvens

Umidade relativa

Máxima: 85%

Mínima: 30%

A Temperatura

Máxima: 25°C

Mínima: 14°C

(Temperatura em 27 de abril - Máxima: 27ºC e Mínima: 17°C)

(Temperatura em 4 de maio - Máxima: 25°C e Mínima: 14°C)



O Sol

Nascente: 6h25

Poente: 17h52



A Lua

Nova: 11 de maio

Crescente: 19 de maio

Cheia: 26 de maio

Minguante: 2 de junho

DESLIGAMENTOS PROGRAMADOS DE ENERGIA

SÃO SEBASTIÃO

Núcleo Rural Barreiros I: chácaras 2-A, 04, 8-A, 12, 14-A, 15, 17-A, 18, 18-A, 21, 22, 23, 28, 29, 54, 55, 57, 58, 59, 67, 69, 81, 82, 84, 86, 88, 95, 97, 100, 101, 106, 107, 108, 110, 111, 116,115-A, 117, 123, 127, 127-A, 127-B, 128-A, 134, 137,139; Condomínio Mansões Park Brasília II (total), das 8h40 às 13h30.



GRITA GERAL

SEM BENEFÍCIO

CARTÃO MATERIAL ESCOLAR

A dona de casa Ynaiara Silva, de 34 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para questionar o recebimento do Cartão Material Escolar, oferecido pelo Governo do Distrito Federal. A moradora de Samambaia conta que recebeu o benefício no ano passado, mas que em 2021 não. “O cartão até sumiu do meu aplicativo. Eu tenho duas filhas na escola e agora não tive condições de comprar nenhum material para elas, sequer um caderno. Queria saber para onde é que foi o dinheiro dessas crianças que recebiam o benefício”, questiona.

» A Secretaria de Educação do Distrito Federal respondeu que são beneficiados com o Cartão Material Escolar (CME) os estudantes cujos pais ou responsáveis fazem parte do Bolsa Família. De acordo com a pasta, como o nome mencionado não estava contemplado pelo Bolsa Família em fevereiro, mês de referência para se tornar elegível ao benefício do CME, a leitora não recebeu o benefício.



COVID-19

CADASTRO PARA VACINAÇÃO

O aposentado Odilon Bernardino, 69 anos, relatou ao Correio problemas ao cadastrar seu sobrinho, que tem esquizofrenia, na campanha de vacinação. “Fui fazer o cadastro dele no site vacina.saude.df.gov.br, mas não foi possível porque ele não se enquadra em nenhuma das comorbidades listadas. Até cheguei a ir na UBS do Núcleo Bandeirante, mas nenhum funcionário soube me informar como fazer o cadastro dele”, conta. O morador da região questiona se as pessoas com problemas mentais entram em comorbidades e como proceder no caso de seu sobrinho.

» A Secretaria de Saúde do Distrito Federal respondeu que a lista de comorbidades que entram no atual grupo de vacinação da covid-19 pode ser consultada no www.saude.df.gov.br. Como na listagem não constam as doenças mentais, pessoas que sofrem de esquizofrenia ainda devem aguardar para serem vacinadas. O Correio questionou a secretaria sobre a previsão para a vacinação desse grupo, mas a pasta respondeu que a ampliação dos grupos prioritários depende do recebimento de novas doses, encaminhadas pelo Ministério da Saúde.