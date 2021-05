Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Cristiano Costa/Fecomercio DF)

Parceria comercial entre Brasília e Argentina

A Argentina é o país da terceira edição do projeto Diálogos Comerciais com a América do Sul, uma série de encontros promovidos pelo Centro Internacional de Negócios da Fibra. Pela Embaixada da Argentina no Brasil participam o embaixador, Daniel Scioli (E), e o chefe do Departamento Econômico e Comercial, ministro Rodrigo Bardoneschi. Representando a Embaixada do Brasil, participa o chefe do Setor de Promoção Comercial, Márcio Blois. O evento ocorre hoje, virtualmente, às 17h. O presidente da Fibra, Jamal Jorge Bittar, fará a abertura do encontro.

"O empresário da indústria deve aproveitar a oportunidade para se aproximar do mercado argentino. O país é o maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul e o terceiro maior no mundo. Temos potencial para fortalecer alianças e impulsionar a parceria entre a Argentina e o Distrito Federal”

Jamal Bittar, presidente da Fibra

Inscrições

Empresários interessados em participar do Diálogo Comercial DF-Argentina devem se inscrever em http://bit.ly/DiálogoDFArgentina



“Papo de Empresário” com a CDL Jovem

A CDL Jovem promoveu a 1ª edição do Papo de Empresário. O evento ocorreu no restaurante Shoio Sushi Lounge e reuniu empresários da cidade para um bate-papo com Fábio Bindes, fundador e presidente do Grupo Lago, das marcas Sushiloko, Hum! Burguer, Brasil Vexado e Shoio Sushi Lounge.



Conectar segmentos

“O projeto Papo de Empresário tem o objetivo de conectar empresários de diversos segmentos. Tanto os que estão começando a empreender quanto os que já têm empresas consolidadas. É uma oportunidade de trocar experiências e fortalecer o empreendedorismo jovem na capital”, explica o coordenador-geral da CDL Jovem, Hugo Leite.



Marketing digital

O convidado Fábio Bindes, que também é especialista em marketing digital, deu dicas sobre anúncios patrocinados no Google e gerenciamento das redes sociais. O projeto está previsto para ocorrer mensalmente e percorrerá restaurantes da capital. O intuito também é contribuir para a economia do segmento de alimentação, um dos mais prejudicados na pandemia.



Comércio aquece para o Dia dos Namorados

Depois de boas vendas para o Dia das Mães, o comércio começa a se preparar para o Dia dos Namorados (12 de junho), a terceira melhor data para os lojistas no ano. Sebastião Abritta, vice-presidente do Sindivarejista, explica que a flexibilização do horário de funcionamento do comércio seis dias antes do 9 de maio “foi fundamental para alavancar o consumo. Os shoppings passaram a funcionar 12 horas seguidas diariamente. E os horários do comércio de rua também foram dilatados pelo governo do DF”, o que determinou maior procura de presentes.



Roupas e calçados

As vendas para o Dia das Mães no Distrito Federal cresceram, em média, 3,5% contra uma previsão de 3%. Os segmentos de roupas e calçados tiveram expansão de 7%, revela levantamento do Sindicato do Comércio Varejista. Nessa mesma data em 2020, o faturamento foi negativo em 41% em todo o Brasil.



Conexão entre Mulheres Empreendedoras

A Câmara de Mulheres Empreendedoras do DF reúne 64 conselheiras, que representam os mais diversos segmentos empresariais. “Nesta era de profundas transformações, a Câmara de Mulheres surgiu como um ponto convergente de ideais, promovendo a troca de experiências entre as múltiplas atividades empresariais ali reunidas e ampliando as conexões entre negócios e pessoas”, explica a empresária Cláudia Pereira.



Fonte de inspiração

Cláudia destaca o trabalho da presidente da Câmara, Beatriz Guimarães, de integração entre as empreendedoras há dois anos. “Todas essas mulheres tornaram nossos encontros fonte de inspiração e aprendizado, e, por meio das suas empresas, geram empregos, renda e desenvolvimento para Brasília”, completa.