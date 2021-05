Eixo capital

AM Ana Maria Campos

Fábio Félix vai coordenar no DF pré-candidatura do PSOL à Presidência

O deputado distrital Fábio Félix (PSol) será o coordenador no Distrito Federal do comitê para a pré-candidatura do deputado Glauber Braga (PSol-RJ) à Presidência da República. Vários deputados assinaram ontem o manifesto em apoio à participação do partido na sucessão do presidente Jair Bolsonaro. A aposta é de que o ex-presidente Lula estará no segundo turno contra o bolsonarismo, mas o PSol pode participar do debate nacional defendendo suas posições no primeiro turno. “É possível defender unidade na esquerda contra Bolsonaro e ao mesmo tempo ser pré-candidato a presidente do Brasil pelo PSOL apresentando o programa da esquerda radical de forma não sectária? Sim!”, escreveu Glauber Braga. Nesta linha, o partido deverá lançar também candidato ao governo do DF, como ocorreu em eleições anteriores com Fátima Sousa e Toninho do PSol.



Dupla batalha vencida

Depois de superar a covid-19 no ano passado, o secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, passou os últimos dias em luta contra o Aedes Aegypit. Ele foi contaminado com dengue hemorrágica, a forma mais forte da doença. Mas já está bem melhor. “Respondi com coragem, mas tive ajuda dos meus santos e de outros que chegaram emprestados dos amigos, que me mandavam mensagens, preocupados. Porque reza a gente não dispensa de jeito algum, e nunca é demais”, postou Bartô ontem nas redes sociais.

Siga o dinheiro

R$ 1.930.866

É o valor da dotação orçamentária do Fundo de Saúde da Polícia Militar para 2021. Mesmo em tempos de agravamento da pandemia de covid-19, o valor representa apenas 13% do que foi executado no ano passado. E até ontem, nada deste ano foi executado. Os dados foram levantados pelo gabinete do deputado distrital Chico Vigilante (PT).

Fila anda

A Secretaria de Saúde do DF vai deliberar, hoje, sobre possíveis avanços na vacinação de pessoas com comorbidades no Distrito Federal. A novidade é que ontem começou a aplicação de doses da Pfizer.



Em recuperação

Ex-presidente do PCdoB-DF, Apolinario Rebelo está, há duas semanas, se recuperando da covid-19. Ele deixou a UTI e está cada dia melhor.

A pergunta que não quer calar….

Os flamenguistas de esquerda vão usar a camisa do Flamengo, estampada com a Havan, símbolo do bolsonarismo, como patrocinadora?

E os feminicídios continuam

No dia em que o DF se comovia com mais um caso de assassinato de uma mulher pelo companheiro na capital do país, a CPI do Feminicídio na Câmara Legislativa aprovou ontem relatório final, de autoria do deputado Fábio Félix (PSol). Entre as medidas sugeridas, está o encaminhamento do texto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, para que seja apurada a suposta ausência de coordenação e articulação das políticas públicas voltadas à promoção e garantia de direitos das mulheres. A pergunta é: tal conduta — se houve — caracteriza ilegalidade, improbidade, ou outra irregularidade a implicar responsabilidade dos secretários ou outros gestores incumbidos das atribuições? No caso do feminicídio ocorrido no fim de semana, o assassino confesso de Larissa Pereira do Nascimento, de 22 anos, no Itapoã era considerado violento e já havia agredido a mãe de seu bebê algumas vezes. Onde está o erro num episódio como esse?

Só papos

“Bolsonaro saudou a chacina do Jacarezinho e disse que as vítimas ‘roubavam e matavam’. Um terço dos mortos não tinha sequer ficha criminal. E ainda que tivessem, não poderiam ser executados. Bolsonaro pensa como miliciano, age como miliciano, enfim, é um miliciano”

Guilherme Boulos (Psol)

“Afronta à Polícia por parte de bandidos da favela do Jacarezinho. Parabéns à Polícia Civil do Rio por não se curvar à ditadura do narcotráfico e libertar os cidadãos ordeiros da bandidagem. Se tem mandado de prisão, para cumprir não tem ganso que impeça”.

Senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ)