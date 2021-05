Esfaqueado e morto aos 14 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo Pessoal)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) colhe pistas e depoimentos para elucidar o assassinato de um adolescente de 14 anos, em Samambaia Sul, no último domingo. Kennedy Juan de Farias participava de uma festa em uma casa, na QR 502 da região, quando foi esfaqueado. Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso. Kennedy foi sepultado, às 13h de ontem, no Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga.

Segundo as investigações, o dono da festa clandestina teria discutido com o adolescente e lhe ordenado para sair da casa. Com a negativa, o suspeito entrou na residência, pegou uma faca e desferiu contra o tórax de Kennedy, que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A motivação para o homicídio está em apuração pelos investigadores da 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul).

A Polícia Militar encontrou o corpo da vítima na QR 502 ferido por arma branca. O Corpo de Bombeiros compareceu ao local e constatou o óbito. Amigos e familiares usaram as redes sociais para lamentar a morte de Kennedy. “Perdi o grande amor da minha vida. Filho, eu vou amar você por toda minha vida, que Deus te receba de braços abertos”, escreveu a mãe.

Uma amiga publicou: “Tá com Deus, vai na fé. O tempo passa, o sofrimento não acaba, ameniza. Ninguém esquece um filho que morreu, é lógico! Fim de semana trágico abala o psicológico. A vida é uma guerra, engana-se quem pensa que é o jogo”, lamentou. (DD)