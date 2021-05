Operários ficam soterrados em obra na Octogonal

PM Pedro Marra

Dois operários ficaram soterrados em uma obra no bloco E, da Área Octogonal Sul (AOS) 4, ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), eles sofreram escoriações e fraturas pelo corpo, mas estavam conscientes no momento do atendimento.

De acordo com os CBMDF, seis funcionários trabalhavam na vala usada numa obra de impermeabilização da parede da garagem do edifício, quando a tubulação de água próxima se rompeu, atingindo a lateral da vala e causando o deslizamento. “Dois dos funcionários que estavam na vala ficaram parcialmente soterrados”, acrescentou a corporação.

Inicialmente, outros trabalhadores da empresa tentaram retirar os colegas do buraco, mas não tiveram sucesso. Os dois funcionários foram resgatados, imobilizados e transportados pelo CBMDF ao Hospital de Base (HBDF) conscientes, orientados e estáveis.

Após o atendimento aos envolvidos, o local foi interditado pelos Bombeiros e a Defesa Civil foi acionada. O Correio tentou contato com a empresa responsável construção, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno. A Defesa Civil também foi procurada, mas não atendeu à reportagem.