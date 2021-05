Homem morre após levar choque e cair de 4 metros de altura em Taguatinga

EH Edis Henrique Peres

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem de 40 anos morreu em Taguatinga, na tarde desta terça-feira (11/5), após sofrer um choque elétrico e cair de uma altura aproximada de 4 metros. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que o caso aconteceu por volta das 16h14.

Segundo os bombeiros, a vítima sofreu um corte no couro cabeludo e teve uma parada cardiorrespiratória. Os militares do CBMDF iniciaram as manobras de reanimação e foram auxiliados pela equipe médica do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). No entanto, após 50 minutos de reanimação, o homem não resistiu e morreu no local.

De acordo com os agentes, a vítima realizava um trabalho com uma escada metálica colocada na lateral externa do prédio. A suspeita é que, em algum momento, a escada tocou a fiação elétrica e causou o choque. O CBMDF atendeu a ocorrência com três viaturas e dez militares.

Ajuda

Em casos de emergências, é possível ligar para o Samu pelo número 192 e também para os Bombeiros pelo 193. Em caso de ocorrências policiais, basta ligar no 190. É importante lembrar que é essencial ter esses números salvos nos aparelhos celulares e também anotados em locais visíveis da casa, como pendurados por imãs na geladeira, por exemplo, justamente para possibilitar um pedido rápido de socorro.