Capital S/A

“No lugar desconhecido habita o desejo”

Milton Hatoum



Sinduscon reelege diretoria

Seguindo a tradição da entidade de escolher por chapa única a diretoria, Dionyzio Klavdianos foi reeleito ontem à presidência do Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF (Sinduscon). Para o biênio 2021-2023, foi eleita a chapa Reconstrução. Os cargos de 1° vice-presidente e vice-presidente Administrativo-Financeiro continuam sob responsabilidade de Roberto Botelho e Adalberto Valadão Júnior, respectivamente. Marcelo Machado Guimarães também foi reeleito para o Seconci-DF, Serviço Social da Indústria da Construção Civil.



Maior PIB

O Sinduscon no DF reúne 200 empresas associadas, que geram atualmente 50 mil empregos diretos e formais. O setor representa 83% do PIB da indústria na capital federal. Segundo Dionyzio Klavdianos, a entidade enfrentou positivamente as dificuldades impostas pelo fim da obrigatoriedade da contribuição sindical e pela pandemia da covid-19. “Estamos reconstruindo o sindicato e buscando novos caminhos para contribuir com o empresário do setor e a sociedade de Brasília”, afirma.



Balanço de gestão

Conseguir manter as atividades do setor funcionando em meio à pandemia com monitoramento diário dos canteiros de obras para evitar contaminação foi um dos legados de gestão para o presidente da entidade. “Fomos referência para o Brasil com cartilhas e procedimentos contra a covid-19. E assim foi possível manter e gerar milhares de empregos”, aponta.



Novas perspectivas

Oferecer mais prestação de serviços aos associados fortalecendo as assessorias legislativa e jurídica, além de fomentar a inovação tecnológica e a sustentabilidade no setor, está entre as metas da direção reeleita do Sinduscon.



Doação para hospitais

O Sinduscon, junto da Ademi, doou R$ 670 mil ao GDF para ajudar na construção de mais unidades de atendimento a pacientes com covid. O presidente reforça a preocupação com a sociedade e a saúde pública. “Realizamos nossa contribuição doando também máscaras, equipamentos e realizando obras emergenciais em instalações públicas no enfrentamento desta pandemia.”



Dias especiais de ativismo literário

Em meio à polêmica sobre a ameaça de extinção de isenção tributária para livros, o II BiblioFest reforça as bibliotecas como espaços de resistência. Dias de pleno ativismo literário, com oficinas e bate-papos imperdíveis, movimentam o evento até domingo. Entre os participantes estão Milton Hatoum, considerado um dos grandes escritores brasileiros da atualidade; Maria Valéria Rezende, autora do romance literário Cartas à rainha louca, obra vencedora do Prêmio Jabuti 2020, e a escritora Kiusam de Oliveira (foto), autora de um dos 10 livros apontados pela ONU como mais importantes do mundo que tratam sobre direitos humanos.



Associação de bibliotecários

O II BiblioFest foi idealizado pela Associação de Bibliotecários e Profissionais da Ciência da Informação do Distrito Federal (ABDF) para ser presencial, mas ganhou maior abrangência por causa das restrições sanitárias e, graças à virtualidade, estará disponível para todos os brasileiros pelo canal da ABDF no YouTube. O evento é gratuito e financiado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF.



Objetivos da ONU

Sob o tema “Bibliotecas e Agenda 2030: rumo à inclusão social”, o evento converge com os 17 objetivos da Agenda 2030 da ONU para desenvolvimento sustentável. A programação completa pode ser acessada em https://abdf.org.br/bibliofest/programacao/. A transmissão será pelo canal da ABDF no YouTube: https://www.youtube.com/c/ABDFHoje



Semana Jurídica do Iesb com Marcelo Tas

Para debater sobre as novas tecnologias e os desafios da educação em tempos de pandemia, a XIII Semana Jurídica do Centro Universitário Iesb receberá dois convidados especiais: Marcelo Tas, comunicador, participante do Conselho de Professores do Ibmec e responsável pela Cátedra de Inovação e Jornalismo; e a professora Eda Machado, fundadora do Iesb. Os dois estarão juntos para uma live amanhã, às 18h30.



Novas ferramentas digitais

“Entendemos que apoiar o desenvolvimento das comunidades onde estamos inseridos faz parte de nossa responsabilidade. Portanto, entre os assuntos abordados, os convidados discutirão sobre o direito à educação, a reinvenção da aprendizagem no ensino superior e como utilizar as ferramentas digitais para promover melhor engajamento e participação dos professores e alunos”, afirma a organizadora da Semana Jurídica do Iesb, a professora Any Ávila Assunção. Ela é coordenadora do programa de mestrado em direitos sociais e do curso de direito da instituição.



Mediação

O encontro terá ainda como mediador o procurador federal e professor do Iesb Douglas Marin. Evento gratuito e aberto ao público. Transmissão ao vivo pelo YouTube https://www.youtube.com/watchv?=YVb5yfAzMNo