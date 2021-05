Emprego: Dez áreas buscam estagiários nesta quarta-feira (12/5)

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil)

Estudantes de nível superior poderão candidatar-se em 10 vagas de emprego oferecidas nas agências do trabalhador, nesta quarta-feira (12/5). As oportunidades são para nove áreas: arquivologia, sistema de informação, marketing, arquitetura, biomedicina, ciências contábeis, publicidade, secretariado e gastronomia. Além dessas, mais uma vaga de ensino médio é oferecida para chefe de cozinha. As remunerações serão pagas por hora trabalhada, variando entre R$ 5 e R$ 8,33, mais benefícios.

Oitenta e seis das 416 vagas são para professores e pedagogos. Podem concorrer a elas profissionais das áreas de economia, educação física, prática de ensino e turismo, além dos formados em pedagogia. Os salários são por hora, nos valores entre R$ 4,16 e R$ 120, mais benefícios.

Na construção civil, 48 oportunidades pagam entre R$ 7,90 a hora, oferecidos a bombeiros hidráulicos, e R$ 2,6 mil, pagos a mestre de obras. Poderão ser contratados, ainda, ajudantes de obras e de serralheiros, armadores de ferros, auxiliares de marceneiros e de pedreiros, carpinteiros, pedreiros, serralheiros e soldadores.

Entre as oportunidades no comércio, três profissões concentram as maiores quantidades de vagas. São 61 para vendedores, 20 para operadores de caixa e 14 para açougueiros. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1,7 mil, mais benefícios. Podem candidatar-se profissionais de nível fundamental para trabalhar em açougue e para o restante, é exigido ensino médio.

Agência do Trabalhador

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

No entanto, a Secretaria do Trabalho orienta quanto ao uso do serviço remoto para todos os cidadãos e, em especial às pessoas do grupo de risco, não havendo a necessidade de um atendimento presencial. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria do Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis