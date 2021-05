Pesquisadores vão sinalizar pontos turísticos do Cerrado

CB Correio Braziliense

A expedição teve início nesta quarta-feira (12/5) e vai durar quatro dias - (crédito: Divulgação)

Para contribuir para a conservação ambiental e a valorização da cultura local, um grupo de pesquisadores vai percorrer os 80 quilômetros da Trilha da União para demarcar pontos turísticos e sítios históricos.

A empreitada, que começou nesta terça-feira (12/5), vai durar quatro dias e termina neste sábado (15/5). O grupo vai sair da Pedra Fundamental de Brasília e terminar na Floresta Nacional de Brasília (Flona).

Essa é a primeira expedição do projeto Caminhos do Cerrado que vai percorrer paisagens com serras, planícies, riachos e cachoeiras do bioma. A ideia é que a sinalização do trajeto sirva de apoio para outros caminhantes em visitas futuras.

A iniciativa pretende promover o turismo rural e de aventura, convidar ao contato com a natureza e com a biodiversidade, estimular a conservação do meio ambiente e valorizar as culturas locais. Para acompanhar a aventura, basta acessar o canal do grupo no Youtube.